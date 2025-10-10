Taylor Swift: Ist „The Life of a Showgirl“ witzig oder peinlich? Ein Streitgespräch

Plus: The Cure nächstes Jahr in Berlin – warum wir es kaum erwarten können

Taylor Swift schlägt Adele: „The Life of a Showgirl“ sprengt alle Rekorde Foto: Getty Images Europe. GARETH CATTERMOLE. All rights reserved.

So uneinig sind sich Maik und Jan selten. In einer hitzigen Diskussion sprechen sie über Taylor Swits „The Life of a Showgirl“ – ob es witzig oder peinlich ist, ob es konservativ ist oder nicht (oder gar eine Nähe zu Trump aufweist!), ob die Musik mitreißt oder kalt lässt. Ein einziger Schlagabtausch! Plus: Sie sprechen über die Konzerte, die The Cure für nächstes Jahr angekündigt haben.

