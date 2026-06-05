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Auf seinem neuen Album blickt der 83-jährige Paul McCartney zurück auf seine Kindheit, das Aufwachsen in Armut, die frühen Freundschaften zu den Jungs, aus denen die Beatles wurden. „The Boys of Dungeon Lane“ ist aber kein (ausschließlich) melancholisches Album, sondern eine launige Pop-Platte – produziert von Andrew Watt, der einmal mehr einen alten Helden modernisiert. Wie gut gelingt das? Maik und Jan sind sich nicht ganz einig. Plus: Sie erinnern an den großen Saxofonisten Sonny Rollins (1930–2026).