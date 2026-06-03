Das sagt Taylor Swift über Paul McCartneys neues Album

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Nach dem Debüt von Paul McCartneys tiefgründig nostalgischem neuen Album „The Boys of Dungeon Lane“ hat Kollegin Taylor Swift das Solowerk in höchsten Tönen gelobt.

In ihrer Instagram Story teilte Swift McCartneys Post zur Neuerscheinung und schrieb dazu: „Never not inspired by this eternally exceptional artist.“

Der Jubel der „The Life of a Showgirl“-Sängerin kommt nicht von ungefähr: McCartney hatte sich zuletzt selbst anerkennend über Swifts Werk und Karriere geäußert. In einem Interview bei BBC Sounds im Mai wurde McCartney, 83, gefragt, ob er Swift, 36, angesichts ihres weltweiten Ruhms irgendeinen Rat geben würde.

McCartney über den Vergleich

„Man sieht die Parallele schon, der Bekanntheitsgrad, das Ausmaß des Ruhms. Die weltweite Berühmtheit, die Taylor Swift hat und die wir hatten“, antwortete McCartney – und fügte mit einem Lachen hinzu: „Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie irgendeinen Rat braucht.“

Als er weiter auf das Thema angesprochen wurde, sagte McCartney: „Wenn sie darum bitten würde, würde ich ihr definitiv einen geben. Ich bin so etwas wie der ältere Bruder dieser Generation – oder eigentlich eher der Opa.“

Als zwei der bekanntesten Popsongwriter der Welt haben Swift und McCartney die Arbeit des jeweils anderen über die Jahre hinweg aus der Ferne bewundert. 2020 trafen sie sich für das allererste Musicians-on-Musicians-Gespräch des ROLLING STONE. Zur Vorbereitung tauchte Swift in „McCartney III“ ein, während McCartney „Folklore“ hörte.

Swifts Lob für McCartneys Können

„Ich habe dein neues Album gehört. Und ich mochte vieles daran sehr, aber es fühlte sich wirklich nach einer Art Machtdemonstration an, jeden Song selbst zu schreiben, zu produzieren und alle Instrumente einzuspielen“, sagte Swift damals zu McCartney. „Für mich ist das so, als würde man einen Muskel spielen lassen und sagen: ‚Ich kann das alles alleine, wenn es sein muss.’“

McCartney erwiderte: „Nun, so denke ich eigentlich nicht, das muss ich zugeben. Ich habe diese Instrumente einfach im Laufe der Jahre aufgegriffen. Wir hatten zu Hause ein Klavier, das mein Vater spielte, also habe ich darauf herumgeklimpert. Die Melodie zu ‚When I’m 64′ habe ich geschrieben, als ich, na ja, ein Teenager war.“

Swifts Reaktion darauf war erwartungsgemäß knapp: „Wow.“