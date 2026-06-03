Michael Stipe: Neuer Song „I Played the Fool“ bringt uns zum Weinen

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Michael Stipe und Andrew Watt haben bei „Jimmy Kimmel Live“ ihren gemeinsamen Song „I Played the Fool“ aufgeführt. Der mitreißende Track ist das Titelthema der HBO-Serie „Rooster“ mit Steve Carell in der Hauptrolle und erscheint auf dem Soundtrack zur ersten Staffel der Comedy-Show.

Watt, der zuletzt Paul McCartneys neues Album „The Boys of Dungeon Lane“ produziert hat, übernahm die Gitarre, während Stipe als Frontmann das Mikrofon in die Hand nahm. „Laugh at me/ I’m trying, trying“, sang Stipe. „Falling sometimes/ Sometimes flying.“

„I Played the Fool“ wurde eigens für „Rooster“ geschrieben, das von Bill Lawrence und Matt Tarses entwickelt wurde. Der Song ist Stipes erste Veröffentlichung seit drei Jahren – und er kam dank Watt zustande.

Tarses weinte beim ersten Hören

„Unser Plan war von Anfang an, Musik aus unserer eigenen College-Zeit in den Achtzigern zu verwenden“, erklärte Tarses in einem Statement zur Veröffentlichung des Songs. „Keine Band war mir damals wichtiger als R.E.M. Als Andrew Watt uns sagte, er glaube, er könne Michael Stipe dazu bringen, einen neuen Song für uns zu schreiben und aufzunehmen, haben wir gesagt: ‚Cool, viel Glück damit.‘ Wir wussten, dass das niemals passieren würde. Aber ein paar Monate später schickte Andrew ein frühes Demo von ‚I Played the Fool‘. Und als ich es auf meinem Handy hörte, musste ich weinen. Wirklich. Zu sagen, wir seien begeistert, diesen großartigen Song und diese ikonische Stimme in unserem Titelthema zu haben, ist eine maßlose Untertreibung.“

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Auf der Studioaufnahme spielen der frühere Red-Hot-Chili-Peppers-Gitarrist Josh Klinghoffer Piano und Gitarre, während Blink-182s Travis Barker das Schlagzeug übernimmt.

Watt äußerte sich zur Zusammenarbeit so: „Michael Stipe ist einer meiner Helden. Die Chance, mit ihm einen Song zu schreiben, war wie ein Traum. Er ist einer der wirklich großen Songschreiber unserer Zeit, und er hat auf diesem Song das getan, was nur er tun kann. Er schickt ‚Rooster‘ auf den Mond, weil er einen gleichzeitig lachen und weinen lässt – mit dem besten klatschenden TV-Titelsong seit ‚Friends‘.“

„Rooster“ feierte im März Premiere auf HBO. Neben Carell spielen Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley und Lauren Tsai mit.