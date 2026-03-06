Podcast Player

Als säße man in der ersten Reihe – und als man hätte einen Backstage-Pass – macht Baz Luhrmanns Film „EPiC: Elvis Presley in Concert“ die Energie von Elvis erfahrbar. Sein Charisma, sein Witz, seine Musikalität erstrahlen in leuchtenden Farben – in nie zuvor gesehenem, restauriertem Filmmaterial, vor allem aus den frühen Siebzigern. Jan spricht mit Stella Sommer (Die Heiterkeit), dem vielleicht größten Elvis-Fan der deutschen Musikszene, über diesen besonders Film.