Amerika ist besessener von Elvis denn je. Der neue Konzertfilm „EPiC“ zeigt, warum

Es gibt so viele großartige Momente im neuen Elvis-Konzertfilm, Baz Luhrmanns „EPiC: Elvis Presley in Concert“. Aber mein Lieblingsmoment kommt, als er 1969 hinter der Bühne in Vegas probt und diese großartig lächerlichen riesigen lila Sonnenbrillen trägt. Er brennt vor Begeisterung, spricht über Musik und lacht mit den anderen Musikern.

Die Elvis-Energie strahlt förmlich aus ihm heraus und widerlegt all die Klischees vom zugedröhnten Zombie. Aber man kann den Blick nicht von dieser Sonnenbrille lösen. Es ist nur eine Probe. Kein Publikum weit und breit. Warum also die große lila Brille? Einfach weil er Elvis ist.

Es ist dieselbe großspurige Haltung, die ihn dazu brachte, bei seinem ersten Vorsingen bei Sun Studios in Memphis einen rosa Anzug zu tragen, als er noch ein bitterarmer Hillbilly-Junge aus Mississippi war. Das ist der echte Elvis, und er ist der Star von „EPiC“. Es ist eine Offenbarung des Kings als reine musikalische Kraft – was meist das Letzte ist, was die Leute an ihm bemerken wollen. Doch kein Amerikaner hat ein längeres, seltsameres Nachleben gehabt.

Ein goldenes Zeitalter für Elvis-Fans

„EPiC“ zeigt, warum dies ein goldenes Zeitalter ist, um Elvis-Fan zu sein. Sein Platz in der Popkultur ist in den letzten zehn Jahren explodiert, mit Porträts wie Eugene Jareckis Dokumentarfilm „The King“ oder Sofia Coppolas „Priscilla“ oder den Memoiren seiner verstorbenen Tochter Lisa Marie. Das ist der Zustand des Presleyverse im Jahr 2026, 70 Jahre nachdem dieser freche Junge zur umstrittensten Superstarsensation der Welt wurde. „EPiC“ öffnet all die Fragen wieder, von denen man einst glaubte, sie seien geklärt. Wie steckt so viel Leben in diesem toten Mann? Wie entwickelt sich die Elvis-Ikone immer weiter mit der Zeit? Was macht ihn nach all den Jahren zur ultimativen amerikanischen Obsession?

Während der Arbeit am Biopic „Elvis“ von 2022 fanden Luhrmann und sein Team 69 Kisten mit verschollenen Filmrollen, die 59 Stunden bislang unveröffentlichtes Material enthielten, gelagert in einem Salzbergwerk in Kansas. Es sind größtenteils Outtakes aus den Konzertfilmen „Elvis: The Way It Is“ und „Elvis on Tour“. Doch Peter Jacksons Team in Neuseeland behandelte das Material wie bei „Get Back“ und erweckte es zu neuem Leben, während Elvis 1969 auf der Bühne lodert.

Es gibt keinen Kommentar und keine Talking Heads – der einzige Erzähler ist Elvis selbst, aus bislang unveröffentlichten Tonaufnahmen einer dieser Proben. Er erzählt seine Geschichte mit schmerzhafter Offenheit, die überrascht. „Hollywoods Bild von mir war falsch, und ich wusste das“, sagt er, mit roher Wut in der Stimme. „Und ich konnte nichts dazu sagen.“

Elvis im Wandel

Elvis verändert sich immer, ist stets in Bewegung, wird verteufelt oder neu entdeckt. In den Fünfzigern wurde er von elitären Geschmackshütern wie Ed Sullivan, Steve Allen und Bob Hope verachtet, die ihn „the Tennessee Twitcher“ nannten. Frank Sinatra verurteilte seine Musik als „übelriechendes Aphrodisiakum“. In den Siebzigern verspottete man ihn als Vegas-Altstar im Jumpsuit, in den Achtzigern als kulturellen Kolonisator.

Er symbolisiert alles an Amerika in seinen Extremen. Ruhm, Korruption, Sünde, Sex, Drogen, Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär, Niedergang, Tod. Die Vorwürfe gegen Elvis verändern sich ständig, doch sie sind ein zentraler Teil seiner einzigartigen Lebendigkeit. Das Schlimmste, was seinem Vermächtnis passieren könnte, wäre, wenn er aufhörte, Menschen zu provozieren oder zu irritieren. Es ist bizarr, dass er fast 50 Jahre nach seinem Tod noch immer ein garantierter Gesprächsanlass ist. Vielleicht ist genau das das Amerikanischste an ihm.

Deshalb will heute jeder ein Stück von ihm. Als Elvis starb, gelobte sein Manager Colonel Tom Parker: „Ich werde ihn weiter managen“, und das scheint auch die Haltung der Welt zu sein. Nach seinem Tod wurde Elvis berühmter denn je, wohl der beliebteste Tote der Welt. Er lebt weiter in einem Strudel aus Geheimnis und Mythos: die Rockabilly-Fünfziger, die zugedröhnten Siebziger, der Jungle Room, die Briefmarken, die frittierten Erdnussbutter-Bananen-Sandwiches. Es war immer leicht, ihn im Image zu verlieren. „Das Image ist das eine, und der Mensch ist etwas anderes“, sagt er offen in „EPiC“. „Es ist sehr schwer, einem Image gerecht zu werden – sagen wir es so.“

Die Musik als Vermächtnis

Noch vor nicht allzu langer Zeit schien Elvis als kulturelle Ikone zu verblassen. Er war nicht mehr so kontrovers oder fesselnd wie früher. Vor zehn Jahren, als ich Greil Marcus interviewte, den Kritiker hinter maßgeblichen Studien wie „Mystery Train“ und „Dead Elvis“, sprach er über Elvis’ Niedergang als öffentliche Figur. Doch das hat sich definitiv geändert.

„Es überrascht nicht, wie Elvis zurückgekommen ist“, sagte er 2025, als wir das Thema erneut aufgriffen. „Die Elvis-Geschichte mutiert weiter, besonders weil immer mehr Filmemacher sie auf ihre Weise erzählen. Nicht nur mit dem Film von Baz Luhrmann, den ich für einen großartigen Film halte – vielleicht nicht so großartig wie seine Version von ‚The Great Gatsby‘. Sondern auch mit der ganzen Flut von Dokumentationen in den letzten zehn Jahren.“

„EPiC“ dokumentiert das rätselhafteste und unerklärlichste an Elvis: seine Musik. Die Kunst, die er schuf, wurde lange von seinem Mythos überschattet. Doch hier steht sie im Mittelpunkt. Der Film konzentriert sich auf den Künstler im Jahr 1969, mit 34, bei seiner Rückkehr auf die Bühne. „Ich habe es einfach vermisst“, sagt er. „Ich habe die Nähe eines Publikums vermisst, eines Live-Publikums. Also habe ich, sobald ich aus den Filmverträgen raus war, wieder Live-Konzerte gemacht.“

Ein alternatives Zukunftsbild

Sein Traum 1969 war eine Welttournee. „Es gibt viele Orte, an denen ich noch nicht war“, sagt er in „EPiC“. „Ich würde gern nach Europa. Ich würde gern nach Japan und all diese Orte. Ich war nie außerhalb des Landes außer beim Militär.“ Doch dazu kam es nie, weil er unter der Kontrolle von Colonel Tom Parker stand, ein Gefangener in seinem vergoldeten Käfig in Vegas. Der Elvis, den wir hier sehen, ist so voller Leben – er zeigt eine alternative Zukunft, die er verdient hätte.

„EPiC“ macht einen nicht traurig darüber, dass alles so früh endete – es lässt einen erneut staunen, wie bizarr und überwältigend es war, dass Elvis überhaupt existierte.