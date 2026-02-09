Gil Ofarim im Dschungelcamp: Analyse seines Sieges

Manche fragten, weshalb Gil Ofarim überhaupt für das Dschungelcamp verpflichtet wurde. Eine Kritikerin nahm selbst teil, Ariel. Und je länger der Musiker sich im Urwald behauptete, desto mehr wunderten sich auch Simone und Patrick und Eva und Hubert über seine Resilienz.

Gils Verschwiegenheitserklärung blieb ebenso dubios wie womöglich fehlende Teile eines Überwachungsvideos. „Ich darf nicht darüber sprechen“ war das Mantra der ersten Tage am Lagerfeuer. Immer wieder musste sich Gil der Attacken Ariels erwehren, bis niemand mehr die Anwürfe der furiosen Schweizerin hören wollte.

Nachdem Ariel die ersten Prüfungen nicht bestanden hatte, absolvierte Gil souverän seine Abenteuer. Tauchen, Laufen, Schwimmen – kann er alles. Und er fürchtet sich nicht vor Tieren. Einmal stürzte er vom Ponton ins Wasser – und kam zurück.

Weshalb aber war der geheimnisumwehte Überlebenskünstler so viel beliebter als der launige Hubert, als die pragmatische Simone, als der Herzensbauer Patrick? Es muss etwas mit Charisma zu tun haben, mit Beherrschung, mit der Einsicht in die normative Kraft des Faktischen.

Gerade der Geschichtenerzähler von Leipzig war im australischen Dschungel der Mann des Realismus. Spät noch ließ Simone von Gils Ex-Frau ausrichten, er sei ein „Manipulator“. Man müsste das genauer wissen. Oder gar nicht.

Manchmal sagte Gil: „Das geht dich nichts an.“ Dann wieder erzählte er von seinen jungen Jahren, der „Bravo“-Foto-Lovestory, den Erfolgen in Asien, von seinem Penthouse mit Blick über München. Vielleicht haben die Leserinnen der Fotostory für ihn angerufen. Jedenfalls gab es seit der ersten Staffel des Dschungelcamps nicht so viele Anrufe wie bei dieser 19. Veranstaltung. Und bei jeder Runde bekam Gil die meisten Stimmen.

Am Ende, als er kurz allein war, weinte er.

Aber der letzte Gruß des Dschungelkönigs galt den Seattle Seahawks. Die dann gewannen.