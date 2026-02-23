„Bin weder berühmt, noch …“: Gil Ofarim bedankt sich mit Ode an Fans

Wenige Tage nach seinem letzten Statement meldet sich Gil Ofarim erneut bei seinen Fans – diesmal mit einer deutlich persönlicheren Botschaft. In einem auf Instagram veröffentlichten Video bedankt sich der Musiker und amtierende Dschungelkönig am Montag für Genesungswünsche und nutzt die Gelegenheit auch, um mit Medienberichten und Schlagzeilen abzurechnen.

Er sei überwältigt von den guten Wünschen, die den wohl noch nicht ganz genesenen Sänger erreicht haben: „Vielen Dank für die Genesungswünsche und zigtausenden Mails und DMs. Wow.“ Er erklärt, dass viele Nachrichten mit Sätzen begonnen hätten wie: „Normalerweise schreibe ich niemandem Bekannten oder Berühmten.“ Dazu sagt er: „Freunde, denkt euch nichts. Ich bin einer von euch. Ich bin weder berühmt noch irgendwas anderes. Lasst sie reden und schreiben, was sie wollen.“

Gil Ofarim: „Überschriften sind Überschriften“

Gleichzeitig richtet er einen deutlichen Appell an seine Fans, Medienberichte über seine Person (derer es seit dem Davidstern-Skandal ja reichlich über ihn gibt) kritisch zu betrachten: „Überschriften sind Überschriften, Clickbaiting ist Clickbaiting. Wenn irgendwo eine krasse Überschrift steht, wollen die nur, dass ihr auf diesen Artikel klickt.“ Mit den Schlagzeilen selbst haben die Artikel oft nichts zu tun, meint Ofarim – so funktioniere das System im Zeitalter von Social Media eben.

Dann wird’s wieder harmonisch. „In Worten bin ich nicht so gut, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt“, sagt er mit einem leichten Lächeln. Deshalb wolle er sich auf die Art bedanken, die er am besten beherrsche: musikalisch. „Was ich machen kann, ist musikalisch Danke sagen. Das ist für euch.“ Anschließend greift er zur Gitarre und singt ein kurzes Ständchen für seine Fans. Zum Abschluss richtet Ofarim noch persönliche Worte direkt in die Kamera: „Bleibt gesund, seid gut zu euch, bleibt gut zueinander. Shalom“, sagt er, bevor das Video endet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ofarim rät Fans von nicht autorisierter Biografie ab

Erst vergangene Woche hatte Ofarim in einem Video eine offenbar neu erschienene, nicht autorisierte Biografie thematisiert und seinen Anhängerinnen und Anhängern vom Kauf abgeraten. Stattdessen empfahl er seine eigene Autobiografie „Freiheit in mir“ aus dem Jahr 2022, die derzeit allerdings nur noch als E-Book regulär erhältlich ist.