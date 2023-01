Auf Spanisch und Englisch: Rosalía veröffentlicht neue Single „LLYLM“

Rosalía ist der unkonventionellste Superstar der Popwelt. Über die Hintergründe dieser Feststellung berichten wir ausführlich in der Titelstory unseres neuen Digitalcovers im Februar 2023. Und eben dieser Star hat nun eine neue Single namens „LLYLM“ veröffentlicht.

Die Abkürzung „LLYLM“ soll dabei für LIE LIKE YOU LOVE ME stehen; den neuen Song singt Rosalía in englischer und spanischer Sprache.

Seht hier das Lyricvideo zu „LLYLM“:

2022 war Rosalía mit „Motomami“ auf Welttournee. Im Januar dieses Jahres trat sie bei der Louis Vuitton Men’s Fall-Winter 2023 Fashion Show in Paris auf:

Im weiteren Verlauf dieses Jahres sind unter anderem Festival-Auftritte beim Coachella, Lollapalooza (Brasilien, Chile, Argentinien) und Primavera Sound (Madrid, Barcelona, Porto) geplant.