Konzertabbruch Rosalía: Aktueller Stand zu ihrer Gesundheit

Rosalía geht es besser, nachdem sie ihr Konzert in Mailand am Mittwochabend mitten in der Show abbrechen musste. Der Grund: eine heftige Lebensmittelvergiftung. Die Sängerin befindet sich derzeit auf ihrer „Lux“-Welttournee.

„Mir geht es besser, danke für all die Liebe und das Verständnis – an alle, die dabei waren. Grazie Milano“, schrieb die spanische Sängerin am Donnerstag in einer Instagram-Story. Die Nachricht begleitete ein Foto von ihr auf einer Krankenhausliege mit Infusion.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rosalía war ihren Fans im Unipol Forum gegenüber sehr offen. „Ich habe versucht, diese Show von Anfang an durchzuziehen, obwohl ich krank bin. Ich hatte eine richtig schlimme Lebensmittelvergiftung und habe versucht, bis zum Ende durchzuhalten, aber ich fühle mich wirklich extrem schlecht“, sagte sie von der Bühne. „Ich übergebe mich da draußen, und ich will wirklich die beste Show abliefern – ich gebe alles. Ich kann versuchen weiterzumachen, aber irgendwann muss ich vielleicht aufhören … Wir müssen es vielleicht, wenn ich körperlich nicht mehr kann. Ich habe Schmerzen“, fügte die Sängerin hinzu.

Abbruch nach „De Madrugá“

Kurz nach dem Ende von „De Madrugá“ musste Rosalía die Show abbrechen. Fan-Videos zeigen die Sängerin, wie sie sich den Bauch hält und sich verabschiedet. In weiteren Aufnahmen vom Konzert ist sie sichtlich angeschlagen, während sie den letzten Song singt, bevor sie den Stecker zieht.

Rosalía hatte die Tour Anfang des Monats in Lyon, Frankreich, eröffnet. Die nächste Station ist für den 30. März in Madrid geplant.