„Avatar: The Way of Water“: Sam Worthington und Stephen Lang im Interview

„Avatar: The Way Of Water“ spielt zehn Jahre nach Jake Sullys (Sam Worthington) Rettung Pandoras vor dem ausbeuterischen Konzern RDA. Er hat sein Leben als Mensch aufgegeben und sich mit seinem Avatar vereinigt. Seitdem lebt er als Na‘vi in auf dem erdähnlichen Planeten. Mit seiner Frau Neytiri hat er fünf Kinder bekommen und zwei weitere adoptiert. Als die RDA um Colonel Miles Quaritch (Stephen Lang) erneut angreift, muss die Familie aus ihrer Heimat fliehen. Sie finden Zuflucht beim See-Volk der Metkayina. Hier finden Sie unsere Rezension zum Film.

Der zweite Film der „Avatar“-Reihe wurde, wie sein Vorgänger von 2009, in 3D gedreht. Ausgewählte Szenen wurden zusätzlich mit einer erhöhten Bildrate von 48 Bildern pro Sekunde geschossen. Regisseur James Cameron plant, in den nächsten Jahre noch drei weitere Filme zu veröffentlichen. Wir sprachen mit Sam Worthington und Stephen Lang über die Herausforderungen, in der komplett digitalen Welt Camerons als Schauspieler zu reüssieren.

Sam Worthington und Stephen Lang im Interview: