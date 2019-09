Avicii: Tribute-Konzert mit Adam Lambert, Rita Ora, Aloe Blacc

Foto: Redferns via Getty Images, Ollie Millington. All rights reserved.

Adam Lambert, Rita Ora, Aloe Blacc und David Guetta gehören zu den Musikern, die am 05. Dezember für das Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness zu Ehren von Avicii in Stockholm auftreten werden.

Avicii, der bürgerlich Tim Bergling hieß, hatte vor, seine Musik zusammen mit einer großen Live-Band aufzuführen: „Und jetzt verwirklichen wir seinen Traum und geben den Fans die Möglichkeit, seine Musik auf diese einzigartige Weise zu erleben”, erklärte Klas Bergling, der Vater des Musikers.

Das von der Tim Bergling Foundation produzierte Konzert wird mit DJ-Sets von David Guetta, Kygo, Dimitri Vegas und Like Mike, Laidback Luke und Nicky Romero eröffnet, gefolgt von den Sängern, die mit einer 30-köpfigen Live-Band Aviciis Songs aufführen.

„Avicii: Greatest Hits“ bei Amazon

Avicii, der am 20. April 2018 starb, wurde leblos in seinem Hotelzimmer im Oman aufgefunden. Seine Familie gründete Anfang des Jahres die Tim Bergling Foundation mit dem Ziel, „Menschen und Organisationen zu unterstützen, die in den Bereichen Gesundheit und Selbstmord in der Prävention tätig sind“, sich aber auch auf Klima, Entwicklungshilfe und bedrohte Arten fokussieren.

Tickets sind ab dem 5. September um 10:00 Uhr erhältlich. Weitere Informationen gibt es hier.