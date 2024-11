Liam Payne: Rita Ora gedenkt ihm weinend bei MTV Europe Music Awards

Seit Mitte Oktober trauert die Musikwelt um Liam Payne. Bei den MTV Europe Music Awards zollte Rita Ora ihrem verstorbenen Musikkollegen Tribut.

Gedenkzeit während Preisverleihung

Am 10. November moderierte Rita Ora die 30. Ausgabe der MTV Europe Music Awards. Während der Veranstaltung legte die Sängerin eine kurze Pause von den Preisen ein, um dem ehemaligen One-Direction-Mitglied zu gedenken. „Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um mich an jemanden zu erinnern, der uns allen sehr, sehr wichtig war. Wir haben ihn vor kurzem verloren und er war ein großer Teil der MTV-Welt und meiner Welt und ich denke, dass viele von euch zu Hause und alle hier heute Abend“, leitete Ora ihre Ansprache ein.

Rita Ora weint auf der Bühne

„Liam Payne war einer der nettesten Menschen, die ich kannte“, fuhr die britische Sängerin fort. „Wir haben über viele Möglichkeiten gesprochen, wie wir ihn ehren könnten. Aber ich denke, manchmal reicht es, einfach nur zu sprechen.“ Dann wurde ihre Rede persönlicher: „Er hatte das größte Herz, er war immer der Erste, der Hilfe anbot, wo er nur konnte, er brachte so viel Freude in jeden Raum, den er betrat, und er hinterließ dieser Welt ein solches Zeichen.“ Rita Oras Stimme zitterte bei ihren Worten und sie vergoss Tränen – aus dem Publikum erntete sie großen Applaus.

Liam Payne: Unfall in Buenos Aires

Liam Payne starb am 16. Oktober im Alter von 31 Jahren. Während eines Aufenthalts in Argentinien stürzte der Sänger aus dem dritten Stock eines Hotels. Als Todesursache gab die zuständige Staatsanwaltschaft Traumata sowie innere und äußere Blutungen an. Payne soll zur Zeit des Unfalls unter Drogeneinfluss gestanden haben. Neben Rita Ora äußerten sich in den vergangenen Wochen bereits viele andere Wegbegleiter:innen des Künstlers mit emotionalen Worten zu seinem Tod – allen voran die verbliebenen vier Mitglieder seiner früheren Band One Direction.