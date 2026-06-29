B-52s-Festivalauftritt in Frankreich nur „Minuten“ vor Tornado abgesagt

Der Auftritt der B-52s beim C Trop Music Festival im französischen Tilloloy wurde am Samstag abgesagt – nur wenige Minuten, bevor ein heftiger Sturm über das Gelände fegte und dabei Teile des Equipments der Band zerstörte.

„Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen, die gestern zum Château de Tilloloy gekommen sind. Der Sturm hat eine Fortsetzung unmöglich gemacht, und die Sicherheit unserer Fans und aller Anwesenden musste an erster Stelle stehen“, schrieben die B-52s auf Facebook. „Ein riesiges Dankeschön an unsere Touring-Crew für ihren Einsatz und ihre Fürsorge, alle in einer unglaublich gefährlichen Situation so sicher wie möglich zu halten. Wir hoffen, dass alle wohlbehalten nach Hause gekommen sind.“

Das Festival, das den Sturm als Tornado einstufte, kündigte an, seinen letzten Tag am Sonntag nach der Evakuierung vom Vorabend abzusagen. „Mit großem Bedauern sehen wir uns gezwungen, den letzten Tag der Festivalausgabe 2026, der für Sonntag, den 28. Juni, geplant war, aufgrund eines Tornados abzusagen, der in der Nacht alle öffentlichen Empfangseinrichtungen zerstört hat“, teilten die Veranstalter auf Facebook mit. „Die Sicherheit des Publikums, der Künstler, der Teams und aller Beteiligten hat für uns oberste Priorität. Angesichts der außergewöhnlichen Wetterbedingungen und ihrer Folgen für das Gelände war diese Entscheidung die einzig verantwortungsvolle.“

Chaos kurz vor dem Auftritt

Joan Jett and the Blackhearts, Europe und weitere Acts waren für den Sonntag beim Festival im Norden Frankreichs gebucht. Die B-52s traten zwar nicht auf, doch die Minuten vor der abrupten Absage waren offenbar dramatisch. Frontmann Fred Schneider schilderte die Lage in einem Post auf seinem Facebook-Account und nannte es eine „totale Katastrophe“. Der Beitrag enthält mehrere Fotos. Er dankte ihrer Tour-Managerin Alice Martin, die empfohlen hatte, „noch 10 Minuten zu warten“, bevor die Band die Bühne betritt.

„Zunächst gab es Blitze, aber der Promoter ließ die Crew trotzdem die Bühne aufbauen und forderte die Band auf, sich für den Auftritt bereit zu machen“, sagte Schneider. „Zum Glück meinte unsere Tour-Managerin, wir sollen noch 10 Minuten warten, weil es nicht sicher sei und wir erst sehen müssten, was mit dem Sturm passiert.“

„Dann kam es wie ein Wirbelsturm mit orkanartigen Böen und heftigem Regen. Die meisten aus unserer Crew wurden davon überrascht und mussten sich irgendwo ducken und Schutz suchen“, fuhr er fort. „Das Festival wurde evakuiert. Wir konnten nicht einmal wegfahren, weil es zu gefährlich zum Fahren war. Backstage fiel mehrmals der Strom aus.“

Equipment komplett zerstört

Er fügte hinzu: „Wir haben uns furchtbar für die Fans gefühlt, die den ganzen Tag in der Hitze auf uns gewartet haben. Und dann kaum oder gar keine Warnung vom Promoter bekommen haben, dass es nicht sicher war, draußen zu bleiben und zur Bühne zu gehen – dabei schlug der Blitz noch in die Band vor uns ein.“

„Sogar Gerüstteile stürzten von der Bühne und zerstörten unser Equipment. Keyboards, Mikrofonstative, Laptops, Soundequipment. Alles kaputt. Claudia, unser Maskottchen, fiel von der Bühne, als die Seiten- und Rückvorhänge weggerissen wurden“, berichtete er. Er ergänzte: „Ich kenne noch nicht den vollen Umfang des Schadens“ und schloss mit den Worten: „Zum Glück wurde niemand verletzt – Gott sei Dank.“

Das Festival reagierte nicht sofort auf die Anfrage des ROLLING STONE.

Hitzewelle trifft ganz Europa

Frankreich leidet wie andere europäische Länder unter einer Rekordhitzewelle. Das Land verzeichnet laut Reuters bereits 1.000 Übersterblichkeitsfälle und rechnet damit, dass diese Zahl weiter steigt. Die Stürme vom Samstag, die Teile Frankreichs – darunter die nördliche Region, in der Tilloloy liegt – erfassten, brachten zwar kühlere Luft, verursachten aber auch Stromausfälle bei Tausenden von Haushalten. Auch der Headliner-Auftritt von Katy Perry beim belgischen Werchter Boutique Festival am Samstag wurde wegen „schlechter Wetterbedingungen und Sicherheitsbedenken für das Publikum“ abgesagt.