Bachman-Turner Overdrive: Tim Bachman erliegt dem Krebs

Tim Bachman gehörte zu den Urgesteinen des urigen Flanellhemd-Quartetts Bachman-Turner Overdrive (BTO), das sich um das Jahr 1973 herum im kanadischen Winnipeg formierte.

Seine Brüder Randy und Robbie gehörten ebenso wie Fred Turner zur Urbesetzung der Gitarrenrock-Crew, die wegen ihrer soliden Knuffigkeit mit satten, melodischen Riffs gerade in Trucker-Kreisen sehr beliebt war. Der Name der Band geht standesgemäß auf ein amerikanisches LKW-Magazin zurück.

Wie sein Sohn Ryder bestätigte, verstarb der Vater am letzten Freitag (29. April) an einer schweren Krebs-Erkrankung.

Bachman spielte Gitarre und war Sänger bei Bachman-Turner Overdrive, in der Randy den Leadsänger gab. Nach den ersten beiden BTO-Alben, die beide im Gründungsjahr 1973 veröffentlicht wurden, verließ er die Gruppe schon ein Jahr später, um als Produzent und Songschreiber weiterzumachen. er wurde durch Blair Thornton ersetzt.

Das Album „Bachman-Turner Overdrive II“, an dem er noch beteiligt gewesen ist, wurde zum Erfolg in den USA und Kanada. Die Hitsingle „Takin’ Care of Business“ war auch in der Kinoszene beleibt, sie war in den Soundtracks von gleich zwölf Filmen zu hören.

Als Tim die Band 1974 verließ, hatte sie mit „Let It Ride“ einen weiteren Hit. Als BTO allerdings auch in Deutschland mit „You Ain’t Seen Nothin’ Yet“ ihren Durchbruch hatten, war er schon nicht mehr dabei. Der Song wurde in Amerika die einzige Nr. 1-Single der Band.

1984 kehrte Tim Bachman zu einer Reunion zurück und wurde Ende der 1980er Jahre das Gesicht einer Tournee-Formation von BTO.

„Ich bin dankbar, dass ich am Ende etwas Zeit mit ihm verbringen durfte“, schrieb Sohn Ryder auf seinem Facebook-Account „Greif dir deine Liebsten und umarme sie fest, du weißt nie, wie lange du noch hast.“ In einem früheren Beitrag hatte er verkündet, dass bei einem Routine-Check „Krebs im ganzen Gehirnbereich“ gefunden worden war.

Und weiter:

„Ich saß gestern Nachmittag mit Dad zusammen und erinnerte mich an einige der guten Zeiten, die wir hatten. Er war die meiste Zeit ziemlich fertig, aber irgendwann sah er mich mit wirklich großen Augen an und sagte: „Ich liebe dich; mach weiter mit der Musik …“ Er wurde dann wieder ohnmächtig. Es ist wirklich schwer zu sehen, wie deine Eltern hilflos und krank im Bett liegen und Du nichts tun kannst, um ihnen zu helfen.“

Bachman-Turner Overdrive wurden im Jahr 2014 in die „Canadian Music Hall of Fame“ aufgenommen.