Robbie Bachman: Schlagzeuger von Bachman-Turner Overdrive mit 69 gestorben

Robbie Bachman, Mitgründer und ehemaliger Schlagzeuger der Band Bachman-Turner Overdrive, ist tot. Er verstarb mit 69 Jahren, die Todesursache ist noch nicht benannt worden. Den Tod vermeldete sein Bruder und Bandkollege Randy Bachman in einem Post auf Facebook:

„Ein weiterer trauriger Abgang. Der stampfende Beat hinter BTO, mein kleiner Bruder Robbie hat sich zu Mum, Dad & Bruder Gary auf die andere Seite gesellt. Vielleicht braucht Jeff Beck einen Schlagzeuger! Er war ein wichtiges Rädchen in unserer Rock’n’Roll-Maschine und wir haben die Welt zusammen gerockt.“

Bachman-Turner Overdrive, auch bekannt als BTO, ist eine kanadische Rockband aus Winnipeg, die in den 1970er Jahren einige Hits hatte, etwa „You Ain’t Seen Nothing Yet“ aus dem Jahr 1974. Die 1974er-Besetzung der Gruppe, bestehend aus Randy, Robbie, Fred Turner und Blair Thornton wurde 2014 in die Canadian Music Hall Of Fame aufgenommen.