Bachman-Turner Overdrive: Comeback dank Neil Young

Dank Donald Trumps anhaltenden Drohungen gegen Kanada, von Zollerhöhungen bis hin zu Andeutungen, das Land zum „51. Bundesstaat“ zu machen, ist es keine Überraschung, dass die Kanadier mehr denn je zusammenhalten. Dieser Trend gilt offenbar auch für die Musik. Bachman-Turner Overdrive , die kürzlich gegründete Version einer der Classic-Rock-Institutionen des Landes, veröffentlicht eine neue Single, „60 Years Ago“. Mit einem Auftritt des kanadischen Kollegen Neil Young .

„60 Years Ago“ macht dort weiter, wo Bachman-Turner Overdrive vor fast 50 Jahren in Sachen Klang aufgehört hat. Und ist laut Mitbegründer Randy Bachman in einer Erklärung „unsere Hommage an Winnipeg. Den Ort, an dem wir in den Sechzigern als Teenager aufgewachsen sind, einer Zeit, in der die Musikszene der Stadt explodierte. Es war das Liverpool Nordamerikas, ein Schmelztiegel unglaublicher Talente.“

Während er singt und sich auf seine größte Band vor BTO bezieht, „The Guess Who, Bachman-Turner Overdrive und Buffalo Springfield/In unseren Teenagerträumen von Rock & Roll/Wir hätten nie gedacht, dass wir so alt werden würden.“ Young steuert ein Gitarrensolo bei. Und das ehemalige BTO-Mitglied Fred Turner, der nicht in der aktuellen Besetzung der Band ist, fügt seine charakteristische kehlige Harmonie hinzu.

Die Zuneigung zwischen Bachman und Young hat sich über die Jahrzehnte fortgesetzt

Der Song ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Neil Young und Bachman-Turner Overdrive musikalisch zusammenarbeiten. Als Teenager kannten sie sich als junge, aufstrebende Rocker aus Winnipeg in den frühen Sechzigern. Bachman hat gesagt, dass Young ihn unterstützt hat, nachdem Bachman 1970 die Guess Who verlassen hatte. Und nicht sicher war, was er als Nächstes tun sollte. Laut Bachman half Neil Young Bachmans erster Band nach Guess Who, Brave Belt, einen Vertrag mit Warner Brothers, Youngs Heimatlabel, zu bekommen.

Bachman-Turner Overdrive hatte Mitte der Siebziger seinen Rockradio-Moment. Dank Krachern wie „You Ain’t Seen Nothin‚ Yet“, „Takin‘ Care of Business“ und „Let Ride“. Die Zuneigung zwischen Bachman und Young hat sich über die Jahrzehnte fortgesetzt. Young schloss sich Bachman für zwei Versionen an, akustisch und elektrisch. Dazu für einen Story-Song von Bachman aus den Neunzigern, „Prairie Town“. Und Young nahm 2019 an einer Dokumentation über Bachman teil.

Vor zwei Jahren brachte Bachman BTO wieder auf Touren. Mit einer aktuellen Besetzung, zu der sein Sohn Tal an der Gitarre und seine Schwiegertochter KoKo Bachman am Schlagzeug gehören. (Randy Bachman selbst ist das einzige Originalmitglied der Siebziger-Besetzung.)

Ab nächsten Monat startet die Band eine Tournee in Victoria, British Columbia. Und spielt den größten Teil des Juli und August in den USA. Bei einigen dieser Termine sind auch die neueste Inkarnation von Jefferson Starship und die Southern-Rock-Urgesteine Marshall Tucker Band und The Outlaws dabei.