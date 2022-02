BackToLive: Emeli Sandé kommt nach Deutschland

Emeli Sandé hat für den 6. Mai 2022 die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Let‘s Say For Instance“ angekündigt. Zeitgleich gab die britische Singer-Songwriterin eine umfassende UK- und Europatournee bekannt, in deren Rahmen sie sowohl Auftritte mit ihrer gesamten Band als auch eine Reihe intimer akustischer Pianokonzerte absolviert.

In Deutschland kommt Emeli Sandé mit der „Brighter Days Tour“ für zwei Konzerte nach Köln: am 4. Juni ist sie gemeinsam mit ihrer Band im Carlswerk Victoria und am 9. Juni solo in der Kölner Kulturkirche zu sehen.

Als Sandés erste Veröffentlichung mit einem Independent Label kennzeichne „Let‘s Say For Instance“ eine neue Ära ihres weitreichenden künstlerischen Schaffens, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters LiveNation. Sie erforsche neue Klangbereiche, unter anderem durch Facetten von Klassik, Disco und nostalgischem R&B, befreie sich von den Erwartungen anderer und stelle ihre holistischen Fähigkeiten als Songwriterin, Produzentin sowie Sängerin auf neue und vielseitige Weise zur Schau. Die Künstlerin selbst nennt ihr Album „eine Ode an Widerstandsfähigkeit, Wiedergeburt und Wiederherstellung“.

Emeli Sandé – Brighter Days Tour 2022:

04.06.2022 Köln Carlswerk Victoria (Konzert mit Band)

09.06.2022 Köln Kulturkirche (Solo-Klavierkonzert)

Der allgemeine Vorverkaufsstart ist am Freitag, den 18. Februar 2022, um 11 Uhr.