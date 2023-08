Emeli Sandé kündigt neues Album „How Were We To Know“ an

Foto: Getty Images for Livewire Pictur, Joe Maher/Disasters Emergency Co. All rights reserved.

Am 17. November wird Emeli Sandés neues Album „How Were We To Know“ veröffentlicht. Die fünfte Platte der Soul-Sängerin wurde unter anderem mit Produzenten wie Ollie Green erarbeitet, der bereits an Sandés letztem Werk „Let’s Say For Instance“ beteiligt war. Auf ihrem Album will die Sängerin den Mut erforschen, den man zum Lieben braucht. „Diese Lieder waren Teile eines Puzzles, das ich zusammensetzen musste und jetzt fühlt es sich an, als wäre der richtige Zeitpunkt, sie zu teilen. Es sind Geschichten von einer hoffnungslosen Romantikerin. Ich bin nämlich sehr romantisch und das bringt mich manchmal in Schwierigkeiten“, erläutert Emeli Sandé die Hintergründe ihrer Platte in einer aktuellen Pressemitteilung. Einen Vorgeschmack lieferte die Soul-Sängerin bereits mit ihrer Single „There For You“.

Emeli Sandés letztes Album „Let’s Say For Instance“ erschien im letzten Jahr, am 11. November tritt die Read-All-About-It-Sängerin als Headliner auf dem diesjährigen EFG Jazz Festival in London auf.

Hier kann man das Musikvideo zu „There For You“ sehen.