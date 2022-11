Banksy bekennt sich mit Video zu mehreren Werken in der Ukraine

Banksy hat sich in einem auf Instagram veröffentlichten Videos zu mehreren Graffiti in der Ukraine bekannt. Zum Schluss wird ein Schriftzug mit den Worten eingeblendet: „In Solidarität mit den Menschen der Ukraine“. Bereits am Samstag waren erste Bilder des bis heute anonymen Künstlers in Kiew, Irpin und Borodjanka aufgetaucht.

Putin am Boden

Durch ein Posting hatte Banksy bislang nur ein einziges Kunstwerk bestätigt: Auf einer grauen, zerstörten Häuserwand ist seit einigen Tagen ein Mädchen beim Handstand zu sehen. Der nun veröffentlichte Making-Of-Film zeigt den Street-Art-Künstler beim Schablonen schneiden und sprühen – natürlich ohne sein Gesicht zu zeigen und damit seine Identität offenzulegen. Trotz wiederkehrender Mutmaßungen weiß bis heute niemand so recht, wer sich hinter ihm verbirgt.

Gut zu sehen sind hingegen Banksys Hinterlassenschaften: Unter anderem hat er sich auf einer Wand in Borodjanka verewigt, von der kaum noch etwas übrig geblieben ist. Das Graffito dort zeigt, wie ein Kind einen erwachsenen Mann beim Judo zu Boden wirft – mit dem Unterlegenen dürfte der russische Präsident Wladimir Putin gemeint sein. Der ist nämlich begeisterter Judoka. Jenes Bild verbreitete das ukrainische Verteidigungsministerium auf Twitter und kommentierte es mit den Worten: „Wir sind stärker als David. Sie sind schwächer als Goliath.“

Ein weiteres Kunstwerk Banksys zeigt eine Person mit Gasmaske über dem Kopf. Ihre Waffe ist ein Feuerlöscher.

Nahe des Maidan-Platzes in Kiew lässt Banksy zwei Kinder auf einer Panzerfalle schaukeln – mittlerweile ist Schnee gefallen.

Im Kiewer Vorort Irpin tanzt nun eine Sportgymnastin mit einem Band in ihrer Hand über einem Loch in einer Wand.

Jenes Gebäude soll von einer russischen Bombe getroffen worden sein.

Ein älterer Herr sitzt in einer Badewanne und schrubbt sich den Rücken mit einer großen Bürste. Das Bild hat Banksy auf die geflieste Badezimmerwand eines Hauses gesprüht, in dessen Fassade eine riesige Lücke klafft.

Einen wohl bereits vorhandenen Penis an einer Fassade hat Banksy um ein russisches Militärfahrzeug erweitert. Das Geschlechtsteil mimt ihren Raketenwerfer – es bleibt abzuwarten, ob damit ein Krieg zu gewinnen ist.

