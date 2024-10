Bassist von Grateful Dead: Phil Lesh ist mit 84 Jahren gestorben

Phil Lesh, der klassisch ausgebildete Musiker, der die Band Grateful Dead mitbegründete und deren unkonventionelles Bassspiel die Band in einige ihrer experimentellsten Richtungen lenkte, starb am Freitag (25. Oktober) im Alter von 84 Jahren.

Leshs Tod wurde in den sozialen Medien mit einer kurzen Erklärung bekannt gegeben: „Phil Lesh, Bassist und Gründungsmitglied von Grateful Dead, ist heute Morgen friedlich eingeschlafen. Er war von seiner Familie und voller Liebe umgeben. Phil brachte allen um ihn herum unermessliche Freude und hinterlässt ein Vermächtnis aus Musik und Liebe. Wir bitten Sie, die Privatsphäre der Familie Lesh in dieser Zeit zu respektieren.“ Es wurde keine Todesursache angegeben.

Seit der frühesten Inkarnation von Grateful Dead unter dem Namen The Warlocks genoss Lesh eine enge, drei Jahrzehnte währende Partnerschaft mit dem Leadgitarristen Jerry Garcia. Er war es, der ihre Vorliebe für Langform-Improvisationen, elektronische Experimente und nächtliche Freeform-Zwischenspiele vorantrieb. Nachdem sich die Gruppe 1995 aufgrund von Garcias Tod aufgelöst hatte, trat Lesh in verschiedenen Konfigurationen mit ehemaligen Bandmitgliedern und anderen Musikern als Phil Lesh and Friends auf. Zu letzteren gehörten zahlreiche Gäste aus der erweiterten, generationenübergreifenden Impro-Rock-Community.

Philip Chapman Lesh, das älteste Mitglied der Band, wurde am 15. März 1940 in Berkeley, Kalifornien, geboren. Sein Vater reparierte Büromaschinen und seine Eltern waren gemeinsam Inhaber eines Reparaturunternehmens. Lesh spielte in der Schule Bratsche und Trompete, interessierte sich aber allmählich mehr für das Komponieren als für das Musizieren. Er besuchte die UC Berkeley, wo er sich mit dem noch musikalischeren Tom Constanten anfreundete (der eine Zeit lang Keyboard bei Grateful Dead spielte), brach das Studium jedoch im ersten Semester ab. Mit Constanten besuchte er einen Kurs des großen italienischen Avantgarde-Komponisten Luciano Berio am Mills College, wo er den zukünftigen Minimalisten Steve Reich kennenlernte, mit dem er an einem musikalischen „Happening“ namens Event III/Coffee Break zusammenarbeitete.

1959 traf Lesh Garcia auf einer Hausparty in der Bay Area, zu der er laut seinen Memoiren aus dem Jahr 2005 „wie von Geisterhand“ geführt worden war. Als Garcia Lesh 1964 nach einem Auftritt der Warlocks wiedertraf, lud er ihn ein, der Band als Bassist beizutreten, ein Instrument, das Lesh noch nie gespielt hatte. Im folgenden Jahr spielte Lesh sein erstes Konzert mit den Warlocks im Bikini A-Go-Go in Hayward, Kalifornien. Die in Grateful Dead umbenannte Band wurde zur Hausband für Ken Keseys berüchtigte Acid Tests. Lesh, ein überzeugter Verfechter von Psychedelika als Beweis für „eine spirituelle Welt“, war tief beeindruckt von diesen Abenden, die die Grenze zwischen Band und Publikum auflösten.

The Grateful Dead spielten „elektrische Kammermusik“, so Lesh, dessen größter Einfluss als Bassist der Kontrapunktstil von Johann Sebastian Bach war (das Verhältnis zweier unabhängiger, aber voneinander abhängiger musikalischer Stimmen). Wenn er nicht gerade seine berüchtigten „Bassbomben“ abwarf, spielte er sein Instrument wie eine tiefe Gitarre, meist mit einem Plektrum, und oft wie ein Lead-Instrument. Die 60er Jahre wurden für die Gruppe zu einer Ära intensiver musikalischer Experimente, am deutlichsten auf dem zweiten Album der Band, „Anthem of the Sun“, wo Lesh vorschlug, mehrere verschiedene Live-Versionen von „The Other One“ übereinanderzulegen und sie auseinanderdriften zu lassen. „Ich habe nostalgische Gefühle für diese psychedelische Ranger-Ära, als wir Anthem live in seiner Gesamtheit spielten“, sagte er 2014 dem Rolling Stone. “Es war jedes Mal apokalyptisch.“

„Box of Rain“ und ‚Unbroken Chain‘ waren warme psychedelische Meisterwerke unter den wenigen Songs, die Lesh für Grateful Dead mitschrieb. Er steuerte die hohen Parts zu den vierstimmigen Harmonien bei, die die Band auf Workingman’s Dead und American Beauty beherrschte, überließ den Gesang aber schließlich anderen, obwohl das Publikum gelegentlich ‚Let Phil sing‘ rief. 1975 spielte er elektronisch bearbeiteten Bass auf dem abstrakten Album Seastones des Elektronikmusikers Ned Lagin.

Obwohl das Touren seinen Reiz verloren hatte, hielt Lesh in den zunehmend schwierigen Achtzigern, als Drogenprobleme die Band erschütterten, und dann in den Neunzigern, bis zu Garcias Tod, an Grateful Dead fest. „Jerry war der Mittelpunkt“, sagte er dem Rolling Stone. „Wir waren die Speichen. Und die Musik war das Profil auf dem Rad.“

Eine einmalige Akustikshow mit einigen Mitgliedern von Grateful Dead im Jahr 1994 wurde als Phil Lesh and Friends angekündigt, ein Spitzname, den er für den Rest seiner Karriere für Auftritte mit einer ständig wechselnden musikalischen Besetzung verwenden sollte. (Beim Debüt der Gruppe nach Grateful Dead im Jahr 1999 waren Trey Anastasio und Page McConnell von Phish dabei. Lesh veröffentlichte auch drei Alben mit Jammy Rock unter diesem Namen.)

In den 1980er-Jahren schloss sich Lesh manchmal seinen ehemaligen Bandkollegen in Formationen wie den Other Ones, den Dead und Furthur an, die ebenfalls Bob Weir angehörten. 2005 veröffentlichte Lesh seine Memoiren mit dem Titel „Searching for the Sound: My Life With the Grateful Dead“. Lesh und der Rest der Band feierten ihr 50-jähriges Jubiläum 2015 mit einer Reihe von „Fare Thee Well“-Shows in Chicago, bei denen Anastasio mitwirkte und die vom Promoter Peter Shapiro organisiert wurden. „Phil war wie ein Vater für mich. Ich bin sehr glücklich, das sagen zu können“, erzählt Shapiro dem Rolling Stone. „Es ist eine gute Lektion, das Leben so gut wie möglich zu leben, denn Phil hat das getan, und ich habe das Glück, so viele Shows zusammen mit ihm und seinem magischen Bass und seiner magischen Energie gemacht zu haben.“

Phil Lesh: Privatleben und gesundheitlicher Zustand

Leshs Frau Jill, die er 1984 heiratete, wurde in allen Aspekten seines Lebens eine enge Partnerin. 2012 eröffneten die Leshs das Terrapin Crossroads, ein Restaurant und Veranstaltungsort in San Rafael, Kalifornien. Ihre Söhne Grahame und Brian fungieren als Hausband, und der Bassist selbst begleitete manchmal Live-Dead-Karaoke-Abende.

1998 unterzog sich Lesh aufgrund einer Jahrzehnte zuvor erworbenen Hepatitis C einer Lebertransplantation. Durch diesen Eingriff wurde er zu einem leidenschaftlichen Fürsprecher für Organspenden. 2006 überlebte er Prostatakrebs. 2024 gab Lesh bekannt, dass er an Blasenkrebs erkrankt war.

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt und angepasst.