Bob Dylan: Erstes Cover von The Grateful Deads „Truckin“ – hier anhören

Bob Dylan gilt seit langem als Fan der Grateful Dead, mit denen er in den 80er-Jahren auf Tournee ging und im Jahr 1989 das Live-Album „Dylan & the Dead“ herausbrachte.

Nun hat er während eines Konzerts in Japan den Song „Truckin“ von der Gruppe aus Kalifornien gesungen – zum allerersten Mal, wie aufmerksame Zuhörer:innen bemerkt haben.

Auf YouTube finden sich davon Live-Mitschnitte ohne Video. Handy- und generell Videoaufnahmen unterbindet Dylan auf seinen Auftritten.

Bob Dylan und seine Verbindung mit The Grateful Dead

Dieses von Dylan nun gecoverte Stück stammt aus dem Jahr 1970 und ist auf dem Album „American Beauty“ zu hören. Außerdem ist es eines der Lieder, über die Dylan in seinem letzten Buch, „The Philosophy of Modern Song“ schrieb.



„The Grateful Dead sind nicht die übliche Rock’n’Roll-Band“, schreibt er darin. „Sie sind im Wesentlichen eine Tanzband. Sie haben mehr mit Artie Shaw und dem Bebop gemeinsam als mit den Byrds oder den Stones. Wirbelnde Derwisch-Tänzer sind genauso Teil ihrer Musik wie alles andere. Bei den meisten Bands beteiligt sich das Publikum wie bei einem Zuschauersport. Sie stehen nur da und schauen zu. Sie bleiben auf Distanz. Bei den Dead ist das Publikum ein Teil der Band – es [das Publikum] könnte genauso gut auf der Bühne stehen.“

„Truckin“ erzählt im Übrigen die Geschichte einer Drogenrazzia in einem Hotel in New Orleans, in dem Jerry Garcia und seine Bandkollegen übernachteten.

Bob Dylan auf Tour

Bob Dylan ist derzeit im Rahmen seiner „Rough and Rowdy Ways“-Tour unterwegs, die aktuell in Japan stattgefunden hat, bevor Dylan bis zum 9. Juli eine Reihe von Terminen in Europa wahrnimmt.