Der japanische Film „Battle Royale“ aus dem Jahr 2000 hat die Popkultur für immer verändert. Bücher (und Verfilmungen) wie „The Hunger Games“ oder selbst Spiele wie „Fortnite“ würde es alle ohne den wegweisenden und kontroversen Film von Regisseur Kinji Fukasaku nicht geben und alleine das zeigt schon, wie weit „Battle Royale“ seiner Zeit voraus war und wie visionär der Film bis heute ist.

In einer dystopischen Zukunft wird Japan im Jahr 2000 von hoher Arbeitslosigkeit und steigender Jugendkriminalität geplagt. Als Antwort darauf ruft die Regierung das sogenannte „BR-Gesetz“ auf den Plan. Dieses sieht vor, dass Jugendliche einer Schulklasse am Ende der schulpflichtigen Zeit auf eine einsame Insel gebracht werden. Dort müssen sie drei Tage lang ums Überleben kämpfen und sich gegenseitig töten. Solange, bis nur noch eine einzelne Person übrig bleibt…

Trailer

In der Fortsetzung „Battle Royale II“, die nicht nur drei Jahre nach dem ersten Teil spielt, sondern deren Handlung auch drei Jahre später angesetzt ist, tun sich mehrere Überlebende des BR-Programms zusammen, um als „Wild Seven“ getaufte Widerstandskämpfer in den Krieg gegen das BR-Programm zu ziehen, um genau dieses abzuschaffen. Doch die Regierung verleumdet die Widerstandskämpfer als Terroristen und schickt die nächste Schulklasse in das BR-Programm.

Ein Film – zwei Fassungen

„Battle Royale II“ stammt von Kinji Fukasaku, dem Regisseur des Originals. Dieser ist leider während der Dreharbeiten an Prostatakrebs gestorben, sodass sein Sohn Kenta Fukasaku den Film vollendet hat. „Battle Royale II“ wurde primär als japanische Antwort auf Hollywood-Produktionen wie „Terminator 3: Rise Of The Machines“ und den beiden „The Matrix“-Fortsetzungen gedreht. Ziel war es, einen Film zu schaffen, den „Hollywood niemals drehen könnte“, so Kenta Fukasaku in einem alten Interview. Bei Fans kam die Fortsetzung ursprünglich jedoch nicht so gut an und hier kommt auch die zweite Fassung des Films ins Spiel. Denn neben der Kinofassung „Battle Royale II: Requiem“ gibt es auch noch eine längere und überarbeitete Fassung im sogenannten „Revenge“-Cut. Dieser ist 19 Minuten länger, bietet andere Musik, mehr Action, mehr Zeitlupen-Sequenzen, bessere CGI-Effekte, eine ausgedehnte Handlung und mehr Szenen mit Takeshi Kitano.

Bei Fans schneidet der „Revenge“-Cut besser ab und ist die bevorzugte Fassung des Films.

„Battle Royale II“: Limited Collector’s Edition im Mediabook

Seit dem 13. Dezember 2019 gibt es von capelight pictures den Film auf Blu-ray im limitierten Mediabook mit drei Discs. Die erste Blu-ray enthält die Kinofassung, die zweite den „Revenge“-Cut. Auf einer dritten Disc gibt es noch jede Menge Bonusmaterial. Das Design des Mediabooks ist schön minimalistisch gehalten und auf der Front prangt nur das blutrote „Battle Royale II“-Logo (Das FSK-Logo ist aufgeklebt und kann abgezogen werden). Im Innern befindet sich noch ein 24 Seiten starkes Booklet mit weiteren Infos zum Film und seiner Entstehungsgeschichte.

Das Bonusmaterial im Überblick:

Behind the Scenes of Battle Royale II: Hinter den Kulissen Krieg und Kampf: Statements Kameratest Aufnahme der Filmmusik: Die Warschauer Philharmonie Alternative Piano-Szene

82-minütige bisher unveröffentlichte Dokumentation der Dreharbeiten

In Gedenken an Kinji Fukasaku

Die Gala und das Orchester

Ansprache zu Kinji Fukasakus Geburtstag

Die Premiere

Trailer

TV-Spots

Neben der limitierten Fassung im Mediabook gibt es den Film auch noch auf Doppel-DVD und als Fassung mit drei Blu-rays im Steelbook.

