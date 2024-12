Gewinnen: Wim Wenders’ „Paris, Texas“ (restauriert in 4K) als Blu-ray

Zur Veröffentlichung der restaurierten Version von „Paris, Texas“ am 12. Dezember verlost ROLLING STONE eine Blu-ray unter allen Teilnehmenden.

Zu seinem 40-jährigen Jubiläum kehrte der Klassiker unter der Regie von Wim Wenders dieses Jahr bereits zurück in die Kinos. Nun wird der Film samt umfangreichem Bonusmaterial als Blu-ray sowie 4K-UHD veröffentlicht.

Durch den Südwesten der USA

Im deutsch-französischen Roadmovie von Wim Wenders aus dem Jahr 1984 geht es um die Geschichte von Travis (gespielt von Harry Dean Stanton). Ein gebrochener Mann, der nach Jahren der Abwesenheit wieder auftaucht und versucht, Kontakt zu seinem Sohn Hunter und seiner Ex-Frau Jane (Nastassja Kinski) aufzunehmen. Bei seiner Reise durch die weiten Landschaften des amerikanischen Südwestens verhandelt der Film seinen Verlust und die aufkeimende Hoffnung des Protagonisten, der gegen seinen Gedächtnisverlust ankämpft.

„Paris, Texas“ gilt als der erfolgreichste Film des Düsseldorfer Regisseurs. Er gewann im Erscheinungsjahr die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes. Die Bildarbeit übernahm der preisgekrönte Kameramann Robby Müller. Den Soundtrack spielte Gitarrist Ry Cooder ein.

