Beach Boys: Zehn Songs, die nur Insider kennen

Die Beach Boys haben viele Hits, von denen die meisten zwischen 1962 und 1966 aufgenommen wurden. Aber sie machen schon seit rund 60 Jahren gemeinsam Musik und haben 29 Studioalben aufgenommen. Darunter sind zwar auch einige schlechte Songs. Aber es gibt auch jede Menge brillanter Stücke, die nur echte Fans kennen.

10. „California Saga“

In der Annahme, dass ein drastischer Ortswechsel ihre Kreativität beflügeln würde, machten sich die Beach Boys im Sommer 1972 auf den Weg nach Holland, um ein neues Album aufzunehmen. Brian Wilson begleitete sie auf der Reise. Aber er war in einer schlechten psychischen und physischen Verfassung und nicht wirklich in der Lage, viel beizutragen.

Es entstand eine große Lücke, die Al Jardine und Mike Love gerne füllten. Sie schlossen sich zusammen, um die dreiteilige „California“-Saga beizusteuern. Und bewiesen damit, dass sie selbst dann, wenn sie 5.000 Meilen weit weg reisten, selten nicht an zu Hause dachten.

Es beginnt mit Mike Loves „Big Sur“, das vom einfachen Leben im Norden des Bundesstaates handelt. Dann geht es weiter mit „The Beaks of the Eagles“, das ein Gedicht von Robinson Jeffers in den Mittelpunkt stellt. Den Abschluss bildet Al Jardines „California“, ein beschwingter Song, der Erinnerungen an „I Get Around“ weckt.

9. „I Just Wasn’t Made for These Times“

Manche Songs verbergen ihre wahre Bedeutung hinter Rätseln und Reimen. Dann gibt es einen Song wie „I Just Wasn’t Made for These Times“, der seine Botschaft im Titel ausdrückt. Und, wenn das nicht ganz klar ist, die Zeile „Manchmal bin ich sehr traurig“ immer und immer wieder wiederholt.

Das fasst auf jeden Fall zusammen, wie Brian Wilson sich Anfang 1965 fühlte, als er Pet Sounds aufnahm. Aber die Worte stammen aus der Feder von Tony Asher, einem Verfasser kommerzieller Jingles. Brian war zu Recht der Meinung, dass er seine Fähigkeiten auf die Art von anspruchsvollen Songs übertragen konnte, die er mit Pet Sounds schaffen wollte. Es ist das genaue Gegenteil der Art von Lyrik, die Mike Love in den Songs der Beach Boys sehen wollte.

8. „Let Him Run Wild“

Im Sommer 1965 landeten die Beach Boys mit „California Girls“ einen Riesenerfolg. Aber jeder, der die 45er-Platte kaufte und umdrehte, bekam „Let Him Run Wild“ zu hören. Es ist ein von Burt Bacharach inspirierter Song über einen untreuen Mann. Möglicherweise inspiriert von Brians eigenem Vater Murry.

Brian schrieb den Text selbst, eine Entscheidung, die er später bereute. Er sagte auch, dass dies einer seiner unbeliebtesten Beach-Boys-Songs sei, obwohl er eine raffinierte Verwendung von Harmonien aufweist, die er in den kommenden Monaten noch wirkungsvoller einsetzen würde. „Ich klang wie ein kleines Mädchen“, sagte er einmal. Er spielt ihn fast nie live. Obwohl er 2013 ein paar Mal auftauchte.

7. „Darlin“

Man könnte durchaus argumentieren, dass „Darlin’“ nicht auf einer Liste der Deep Cuts der Beach Boys steht. Der Titel „Wild Honey“ erreichte 1967 Platz 19 der Hot 100 und ist auf zahlreichen Kompilationsalben zu finden. Er wurde über 1.000 Mal live gespielt.

Aber heutzutage hört man ihn nicht oft im Radio. Und er gehört nicht zu ihren 20 berühmtesten Liedern. Er fällt irgendwo zwischen Hit und Deep Cut, also werden wir ihn mitzählen. Allerdings haben „Don’t Worry Baby“ und „God Only Knows“ beide genug Stimmen erhalten, um in die Top 10 zu kommen. Und wir haben keines von beiden gezählt.

6. „Feel Flows“

Carl Wilson war während des größten Teils des anfänglichen Ruhms der Beach Boys ein Teenager. Er hatte eine engelsgleiche Stimme und echte Fähigkeiten auf der Gitarre. Aber sein Bruder Brian und sein Cousin Mike produzierten so schnell Material, dass er kaum die Notwendigkeit hatte, sich im Songwriting zu versuchen.

Dies änderte sich in den späten 1960er Jahren, als Brian weitgehend außer Gefecht war. Carl begann, seine eigenen Stücke zu schreiben. 1971 tat er sich mit dem Beach-Boys-Manager Jack Rieley zusammen, um das trippige „Feel Flows“ für Surf’s Up zu komponieren. Es war keine Single und erregte nicht viel Aufmerksamkeit. Es fand aber im Jahr 2000 ein neues Publikum, als Cameron Crowe den Abspann zu Almost Famous übersprang.

5. „The Warmth of the Sun“

Am 21. November 1963, einen Tag vor der Ermordung von Präsident Kennedy, setzten sich Brian Wilson und Mike Love hin und schrieben einen Song über den Schmerz, den man verspürt, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Am nächsten Tag bereiteten sie sich auf einen Auftritt in Yuba City, Kalifornien, vor, als die schreckliche Nachricht eintraf, die ihrem neuen Song eine ganz neue Bedeutung verlieh.

Etwas mehr als einen Monat später nahmen sie das Lied auf, als der Schock über Kennedys Tod noch in der Luft lag. Es erschien als B-Seite zu „Dance, Dance, Dance“.

4. „All I Wanna Do“

Die Beach Boys waren erstaunlich uncool, als die 1960er Jahre in die 1970er Jahre übergingen. Dies war die Zeit von Led Zeppelin, den Stooges, Black Sabbath und den MC5. Die Beach Boys gab es zwar schon seit weniger als einem Jahrzehnt. Aber sie schienen hoffnungslos uncool und von der Öffentlichkeit nicht mehr wahrgenommen zu werden.

Das bedeutete, dass neue Platten wie Sunflower ohne eine Spur zu hinterlassen kamen und gingen. Und wunderschöne Songs wie „All I Wanna Do“ ignoriert wurden. Das von Mike Love und Brian Wilson geschriebene Lied beweist, dass ihre Partnerschaft nach „Good Vibrations“ nicht ausgetrocknet war. Es ist ein Liebeslied über unsterbliche Hingabe. Aus heiterem Himmel begannen Mike Loves Beach Boys 2015, es live zu spielen. Es war zuvor noch nie Teil einer Live-Show gewesen.

3. „Sail on, Sailor“

Die Beach Boys brauchten 1972 dringend frisches Talent. Dennis Wilson hatte sich schwer an der Hand verletzt und konnte längere Zeit nicht Schlagzeug spielen. Bruce Johnson verließ die Band, um als Songwriter zu arbeiten. Carl Wilson sah die südafrikanische Band The Flames. Und war so beeindruckt, dass er den Schlagzeuger Ricky Fataar und den Sänger/Gitarristen Blondie Chaplin engagierte.

Während der Sessions in Holland ließen sie Chaplin ein neues Lied singen, das von Brian, Van Dyke Parks, Raymond Louis Kennedy, Tandyn Almer und Jack Rieley geschrieben wurde. Das sind viele Leute. Aber sie haben es geschafft, zusammenzukommen und einen unvergesslichen Song zu schreiben. Vor drei Jahren kehrte Blondie in Brian Wilsons Tourband zurück. Und jeden Abend schmettert er „Sail on, Sailor“ unter tosendem Applaus.

2. „Til I Die“

Es gibt viele Mythen um die Beach Boys. Aber der hartnäckigste ist, dass Brian Wilson nach dem Zusammenbruch von Smile im Jahr 1967 nie wieder etwas Wertvolles zur Band beigetragen hat. Es gibt Berge von Beweisen, die dem widersprechen. Aber keines ist so überzeugend wie das schmerzhaft-wunderschöne „Til I Die“ aus dem Jahr 1971.

Der Text wurde vollständig von Brian geschrieben und spiegelt deutlich seinen gequälten Seelenzustand wider, als psychische Erkrankungen und Sucht sein Leben zerstörten. „Ich bin ein Blatt an einem windigen Tag“, schrieb er. „Schon bald werde ich weggeweht werden/Wie lange wird der Wind wehen? Bis ich sterbe.“ Als er das Lied 25 Jahre später auf seiner ersten Solotour wiederbelebte, wurde es zu einer Hymne des Überlebens. Und nicht der Verzweiflung.

1. „Surf’s Up“

Am 17. Dezember 1966 kam ein Kamerateam von CBS zu Brian Wilsons Haus, um ihn für eine von Leonard Bernstein moderierte Sondersendung über Popmusik zu interviewen. Zu dieser Zeit hatte er das Gefühl, dass „Smile“ wunderbar vorankam. Und er wollte unbedingt sein neues Lied „Surf’s Up“ vorstellen. Vor drei laufenden Kameras lieferte er eine der mitreißendsten Darbietungen seiner gesamten Karriere ab.

Nicht einmal ein Hauch des wachsenden Wahnsinns in seinem Kopf ist zu spüren. Der aufwändige Song war das Herzstück von Smile, obwohl er erst 1971 offiziell veröffentlicht wurde. Diese Version enthielt kleinere Overdubs von Carl. Brian nahm das Ganze 2004 für sein neues Smile neu auf, aber 2011 wurden die Smile Sessions schließlich alle in einem riesigen Box-Set veröffentlicht. Es enthält viele Versionen von „Surf’s Up“, die zeigen, wie dieses Meisterwerk entstanden ist. Wäre es 1967 erschienen, hätte die Zukunft der Popmusik ganz anders aussehen können.