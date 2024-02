Brian Wilson leidet an Demenz und wird unter Vormundschaft gestellt

Brian Wilson von den Beach Boys leidet an Demenz. Der 81-jährige Musiker ist nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Das geht aus neu eingereichten Gerichtsunterlagen hervor.

Nach dem Tod von Wilsons Frau und langjähriger Managerin Melinda Ledbetter im vergangenen Monat beantragten die langjährigen Vertreter des Musikers, LeeAnn Hard und Jean Sievers, bei Gericht, sie zu seinen Mitvormündern zu bestellen.

Laut Gerichtsunterlagen, die zuerst von der Daily Mail erhalten wurden, ist Wilson aufgrund „schwerer neurokognitiver Störungen (einschließlich Demenz)“ nicht in der Lage, für seine persönlichen Bedürfnisse nach körperlicher Gesundheit, Nahrung, Kleidung oder Unterkunft zu sorgen. Vor ihrem Tod war Ledbetter Wilsons Betreuerin und kümmerte sich um seine „täglichen Lebensbedürfnisse“.

Sievers (Wilsons langjähriger Publizist) und Hard (Wilsons langjähriger Business-Manager) sagen, dass es ihre „Absicht ist, sicherzustellen, dass Mr. Wilsons tägliche Lebensbedürfnisse befriedigt werden und er die bestmögliche Pflege erhält, während er in seinem Haus bleibt“.

Wilsons Familie bestätigte die Pläne für die Vormundschaft in einer Erklärung, in der sie schreibt: „Nach dem Tod von Brians geliebter Frau Melinda, nach sorgfältiger Abwägung und Beratung zwischen Brian, seinen sieben Kindern, Gloria Ramos und Brians Ärzten (und in Übereinstimmung mit den von Brian und Melinda eingerichteten Familienprozessen), bestätigen wir, dass die langjährigen Vertreter der Wilson-Familie, LeeAnn Hard und Jean Sievers, als Brians Mitvormünder der Person dienen werden.“

„Diese Entscheidung wurde getroffen, um sicherzustellen, dass es keine extremen Veränderungen im Haushalt geben wird und Brian und die Kinder, die zu Hause leben, versorgt werden und in dem Haus bleiben, wo sie von Gloria Ramos und dem wunderbaren Team des Hauses betreut werden, das seit vielen Jahren dabei hilft, sich um die Familie zu kümmern“, heißt es in der Erklärung weiter.

„Brian wird in der Lage sein, seine Familie und Freunde zu genießen und weiterhin an aktuellen Projekten zu arbeiten sowie an Aktivitäten seiner Wahl teilzunehmen“, heißt es in der Erklärung abschließend. Eine Gerichtsanhörung zu Wilsons Vormundschaft ist für den 26. April 2024 angesetzt.