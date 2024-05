Der Gründer der Beach Boys, Brian Wilson, wurde am Donnerstag (09. Mai) unter gerichtliche Vormundschaft gestellt, die von seiner langjährigen Publizistin und Managerin Jean Sievers und seiner langjährigen Geschäftsmanagerin LeeAnn Hard geleitet wird. In einem Antrag, der im Februar eingereicht wurde, teilten die Vertreter mit, dass Wilson im Alter von 81 Jahren an Demenz leidet.

Gus T. May, Richter am Los Angeles County Superior Court, gab dem Antrag statt, nachdem er festgestellt hatte, dass Wilson mit einer „schweren neurokognitiven Störung“ lebt und die Unterstützung als die am wenigsten einschränkende Maßnahme benötigt, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Der Richter fügte außerdem in letzter Minute einen Zusatz hinzu, nachdem er einen Anwalt gehört hatte, der Wilsons zwei älteste Töchter vertritt – die Wilson Phillips-Musikerinnen Carnie Wilson Bonfiglio und Wendy Wilson Knutson.

Die Vormundschaft erstreckt sich nur auf Wilsons persönliche und medizinische Angelegenheiten, nicht auf sein Vermögen. Sein finanzielles Vermögen wird in einem Treuhandfonds verwaltet, wobei Hard als Treuhänder und Wilsons Bevollmächtigter benannt ist. „Herr Wilson wird in seinem Haus bleiben, und es ist die Absicht von Frau Sievers und Frau Hard, dafür zu sorgen, dass alle täglichen Bedürfnisse von Herrn Wilson befriedigt werden und er die bestmögliche Pflege erhält, während er in seinem Haus bleibt“, heißt es in der im Februar eingereichten Petition.

Oft spontane irrelevante oder inkohärente Äußerungen

Weitere Einzelheiten über Wilsons Zustand wurden in einer Erklärung über sein Vermögen aufgeführt. Darin heißt es, dass es für Wilson, der Dutzende von Top-40-Hits geschrieben hat, darunter „I Get Around“, „Help Me, Rhonda“ und „Good Vibrations“, „emotional sehr anstrengend“ und auch körperlich schwierig wäre, persönlich an Gerichtsverhandlungen teilzunehmen. „Er ist leicht ablenkbar“ und macht oft spontane irrelevante oder inkohärente Äußerungen“, heißt es in der Erklärung von Dr. Stephen S. Marmer, einem klinischen Professor für Psychiatrie an der UCLA School of Medicine.

Wilson hat auch eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne und ist, obwohl er unbeabsichtigt stört, häufig nicht in der Lage, sich der Situation angemessen zu verhalten“, sagte der Arzt dem Gericht und fügte hinzu, dass Wilson ein Medikament namens Aricept einnimmt, um seine Demenz zu behandeln. Der Arzt sagte, dass Wilson Schwierigkeiten hat, Anweisungen zu befolgen, außer wenn er Gesangsunterricht nimmt oder während der Physiotherapie. „Dies beruht auf einem langjährigen Muskelgedächtnis“, schrieb der Arzt.

Wilsons Familie hatte zuvor eine Erklärung auf seiner Website veröffentlicht, in der sie bestätigte, dass der Musiker nach dem Tod seiner „geliebten“ Frau in guten Händen sei. Darin heißt es, dass der „Antrag auf Vormundschaft im Einklang“ mit der vorherigen Planung des Paares stehe und dass Wilsons sieben Kinder, seine Betreuerin Gloria Ramos und seine Ärzte den Schritt unterstützten. Sie sagten, dass der Plan der Vormundschaft „sicherstellt“, dass es „keine extremen Veränderungen“ in Wilsons Tagesablauf geben wird.

„Brian und die Kinder, die zu Hause leben, werden versorgt und bleiben in dem Haus, in dem sie von Gloria Ramos und dem wunderbaren Team des Hauses betreut werden, das sich seit vielen Jahren um die Familie kümmert“, heißt es in der Erklärung. „Brian wird in der Lage sein, seine Familie und Freunde zu genießen und weiterhin an aktuellen Projekten zu arbeiten sowie an allen Aktivitäten teilzunehmen, die er möchte.“

Sievers sagte in einer Erklärung gegenüber dem ROLLING STONE, dass man die „überwältigende Welle der Liebe und Unterstützung für Brian“ zu schätzen wisse. „Obwohl bei Brian Demenz diagnostiziert wurde und er den Verlust seiner geliebten Frau Melinda betrauert, ist er körperlich gesund und führt ein erfülltes Leben und arbeitet derzeit an Projekten“, sagte Sievers. „Als Co-Konservatoren werden wir dafür sorgen, dass Brians tägliche Bedürfnisse befriedigt werden und er weiterhin ein aktives Leben führen kann.“

In dem Antrag auf Vormundschaft wurde Wilsons jahrzehntelange psychische Erkrankung nicht erwähnt, aber er hat seine Probleme bereits in öffentlichen Kommentaren angesprochen. In einem Interview mit Larry King im Jahr 2004 sagten Wilson und Melinda, er leide an einer Form von schizoaffektiver Störung. Er beschrieb, dass er in den 1960er Jahren einen „leichten Nervenzusammenbruch“ erlitt, Stimmen in seinem Kopf hörte und mit depressiven Phasen zu kämpfen hatte.

Trotz alledem behielt er seine Fähigkeit, Lieder zu schreiben. Das Singen und Schreiben bot ihm eine Atempause von den Stimmen, sagte er. Nachdem er sich zu Beginn seiner Karriere von den Tourneen mit den Beach Boys zurückgezogen hatte, schrieb Wilson weiter. Später kehrte er als Solokünstler zu Live-Auftritten zurück, und während er in den letzten Jahrzehnten ständig auf Tournee war – einschließlich einer Wiedervereinigung mit den Beach Boys im Jahr 2012 – hat er seit Juli 2022 keine Konzerte mehr gegeben.

Seine Musik zieht weiterhin treue Fans und Musikerkollegen an. Wie der ROLLING STONE kürzlich berichtete, wird ein Country-Album, das Wilson 1970 begonnen hat, Gegenstand einer kommenden Doku-Serie sein, die sich teilweise mit seiner Fertigstellung befasst.

„Ich habe Brian ein paar Tage nach dem Tod seiner Frau besucht und Zeit mit ihm verbracht“, sagt Jason Fine, Wilsons langjähriger Freund, der mit Wilson an dem Dokumentarfilm „Long Promised Road“ gearbeitet hat. „Er war traurig, aber typisch stoisch. Wir verbrachten Zeit damit, uns Clips für das Dachkonzert der Beatles anzusehen. Er sagte mir, er würde sich gerne ablenken und zu einem Spiel der Lakers gehen.“