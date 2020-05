Beasto Blanco: Die erfolgreichsten YouTube-Videos der Steampunk-Rocker #DaheimDabeiKonzerte

Das wird Sie auch interessieren





Einmalig: Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer machen gemeinsame Sache!

Wir haben YouTube durchstöbert und Beasto Blancos drei erfolgreichste Video-Veröffentlichungen gefunden. Die dienen als perfekte Einstimmung auf heute Abend. Da ist die Band um Alice Coopers Tochter Calico um 19 Uhr nämlich zu Gast bei #DaheimDabeiKonzerte – mit Doro Pesch und Rage.

Feed My Frankenstein

Calico Cooper ist die Tocher von Schocker-Rocker und Schulferien-Apostel Alice Cooper. Manch ein Celebrity-Spross mag seine Probleme im Schatten seiner bekannten Vorfahren erleben. Das hat Calico Cooper sicher auch. Doch heute spielt sie mit ihrem Erbe – und glänzt im „Feed My Frankenschein“-Cover besonders. Als Steampunk-Göttin.

Breakdown

Auf dem zweiten Platz findet sich „Breakdown“. Seit seiner Veröffentlichung vor acht Jahren sammelt der Power-Rock’n’Roll-Track fleißig Klicks – aktueller Stand: ein paar Aufrufe über 152.000. Viel wichtiger jedoch: die Bandbesetzung. In der findet sich nämlich auch Chuck Garric wieder. Der spielt seit vielen Jahren für – Sie ahnen es – Alice Cooper Bass; darüber hinaus half er auch mal bei Ted Nugent, Rob Halford und Robbie Krieger aus.

Grind

Spätestens mit dem dritten Titel unserer kurzen (und lange nicht vollständigen) Liste wird klar, was Beasto Blanco wollen: Arrangements, die an Rob Zombie erinnern, sollen: möglichst viele abholen. Auffällige Outfits: aus der breiten Masse herausstechen. Beasto Blanco wollen – ganz unverblümt – rocken. Das klingt vielleicht etwas kitschig; doch besser lassen sich ihre treibenden, dreckigen Riffs und hämmernden Beats nicht zusammenfassen. Und das ist okay so.

Für alle, die Lust haben, sich etwas mehr mit Beasto Blanco auseinanderzusetzen, haben wir im Folgenden einige weiterführende Infos zusammengestellt:

Als Beasto Blanco im vergangenen Herbst ihr Musikvideo zu „Solitary Rave“ veröffentlichten, beschrieb der Titel noch eine wilde Cyborg-Phantasie der Frontsängerin Calico Cooper – die Tochter des Schock-Rockers Alice Cooper. Ein halbes Jahr später verschanzen wir uns notgedrungen zuhause – und der „Solitary Rave“ findet im eigenen Wohnzimmer statt. Gut, dass Beasto Blanco schon damals bewiesen haben, welche Wucht sie mit ihren Performances auch vor der Kamera von L.A. aus entfalten können.