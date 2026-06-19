Legendäre Beatles-Aufnahmen nach Jahrzehnten wiedergefunden

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Schwarz-weiße Filmaufnahmen der Beatles, entstanden bei der legendären BBC-Musikshow Top Of The Pops, sind wiederentdeckt worden. Das Material zeigt die Fab Four bei Aufzeichnungen vom 19. März 1964. Die Takes könnten nach einer geplanten Restaurierung in die Archive der britischen Rundfunkanstalt zurückkehren.

Wie die Restaurierungsinitiative „Film Is Fabulous“ mitteilte, wurde ihr auf der British Film Collectors‘ Convention in Surrey ein originales 35-Millimeter-Negativ aus BBC-Beständen übergeben. Siehe hier: https://filmisfabulous.org.uk/

Die Aufnahmen stammen von den Studioshows mit den Songs „Can’t Buy Me Love“ und „You Can’t Do That“, die wenig später als Single veröffentlicht wurden. „Can’t Buy Me Love“ avancierte anschließend zur vierten britischen Nummer-eins-Single der Beatles.

Das Filmmaterial galt jahrzehntelang als verloren. Wie bei zahlreichen frühen Ausgaben von „Top Of The Pops“ hatte die BBC die ursprünglichen Aufzeichnungen nicht archiviert. In den 1960er-Jahren war es gängige Praxis, die teuren Studiobänder zu löschen und erneut zu verwenden, wodurch zahlreiche Sendungen und Musikauftritte unwiederbringlich verloren gingen.

Blick hinter die Kulissen der Fab Four

Nach Angaben von „Film Is Fabulous“ enthält das Material nicht nur die eigentlichen Auftritte auf der niedrigen Bühne, sondern auch bislang unbekannte Einblicke hinter die Kulissen. Zu sehen sind Studioaufnahmen, Techniker sowie Mitglieder des Produktionsteams.

Von „Can’t Buy Me Love“ existieren demnach vier Takes, von denen zwei aufgrund technischer Probleme abgebrochen wurden. Während der Pausen hätten die Beatles wie gewohnt gut gelaunt „sich scherzend und herumtanzend“ gezeigt.

Auch von „You Can’t Do That“ wurden zwei Durchläufe aufgezeichnet. Besonders bemerkenswert ist die Szene, in der John Lennon während einer Nahaufnahme eine Grimasse in die Kamera zieht – ein ikonisch dokumentierter Moment aus der frühen Phase der Band mit Anzügen und Pilzköpfen.

Restaurierung und Rückgabe ans BBC-Archiv

Die Filmnerd-Organisation plant nun die fachgerechte Restaurierung des Materials und dessen Übergabe an die BBC. Darüber hinaus sollen Gespräche über eine spätere „öffentliche Zugänglichmachung“ geführt werden. Sollte die Wiederherstellung erfolgreich verlaufen, könnten die Aufnahmen die ältesten erhaltenen Top-Of-The-Pops-Bewegtbilder der Beatles darstellen.

Global Beatles Day am 25. Juni

Unterdessen bereitet sich die Nachlassfirma Apple Corps auf den diesjährigen „Global Beatles Day“ vor, der am 25. Juni zelebriert wird. Dieser wird seit 2009 begangen – aufgrund einer Privatinitiative der US-Fanfrau Faith Cohen aus Indianapolis. Erinnert wird damit an die sehr frühe, internationale Satellitenübertragung von „All You Need Is Love“ im Jahr 1967.

Für den „Global Beatles Day“ sind sowohl digitale als auch öffentliche Veranstaltungen weltweit geplant. Zudem soll eine kolorierte Fassung der historischen Fernsehausstrahlung von 1967 erstmals veröffentlicht werden.

Sam Mendes dreht vierteilige Beatles-Filmreihe

Auch auf der Leinwand bleibt die Geschichte der Recken aus Liverpool präsent: Regisseur Sam Mendes arbeitet derzeit an einer vierteiligen Filmreihe über die Beatles, deren Kinostart für April 2028 vorgesehen ist. Jeder Film soll die Genese der Gruppe aus der Perspektive eines jeden Bandmitglieds erzählen.