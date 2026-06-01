Becky G und Santana zeigen auf „Mi Gran Amor“ die harte Realität von ICE-Razzien

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Carlos Santana und Becky G wollen der Welt mit ihrem neuen Song „Mi Gran Amor“ die brutale Realität von ICE-Razzien vor Augen führen.

„Ich glaube, Musik hat die Kraft, Gespräche zu vermenschlichen, die Menschen allzu oft auf Politik reduzieren. Hinter jeder Schlagzeile stecken echte Familien und echte Opfer“, sagt Becky G gegenüber ROLLING STONE. „Ich hoffe, dass dieser Song zumindest einem Menschen das Gefühl gibt, gesehen zu werden, und mehr Mitgefühl weckt.“

Auf dem rockgefärbten Track schildern die mexikanisch-amerikanischen Musiker die Horrorgeschichten, mit denen hart arbeitende Einwanderer in den USA unter den jüngsten Verschärfungen der Einwanderungspolitik konfrontiert sind. „Migra, mi gran amor se fue por culpa de la migra“, singt Becky G – „Migra“ ist der umgangssprachliche spanische Begriff für Einwanderungsbeamte – während Santana meisterhafte Gitarrenriffs beisteuert.

Musik als Stimme der Migranten

Erst kürzlich hatte Becky G im Rahmen von ROLLING STONEs American-Icons-Paket die Bedeutung von Einwanderern für die Arbeitswelt betont. „Mein anderer Großvater war der Mann im Hintergrund, der Teller spülte und Burger wendete. Und meine Großmütter waren die Frauen, die in den Fabriken schufteten. Für mich ist das alles sehr nah. Es ist ein Teil von mir“, sagt sie in ihrem Beitrag und fügt hinzu: „Es gibt heute vieles, was uns als Land spaltet und das leider schon immer getan hat. Aber wenn wir uns daran erinnern, dass wir Teil von etwas viel Größerem sind, verbindet uns das.“

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„Mi Gran Amor“ wurde von dem Grammy-prämierten Produzenten Edgar Barrera geschrieben und produziert, der ebenfalls mexikanisch-amerikanischer Herkunft ist. Laut „Billboard Español“ schrieb Barrera den Song, nachdem ein Freund von ICE festgenommen worden war. Er plant, seine Tantiemen aus dem Song an Familien zu spenden, die im Süden der USA von ICE-Inhaftierungen betroffen sind. „Die Welt braucht gerade mehr Songs mit Haltung … deshalb haben wir diesen Song geschrieben … um den Menschen zu helfen, die keine Stimme haben“, sagte Barrera dem Magazin.

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