Faktencheck: Will Santana Bad Bunnys Super-Bowl-Auftritt verhindern?

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Carlos Santana lässt sich von den Falschinformationen, die über ihn verbreitet werden, nicht beirren. Nachdem auf Facebook virale Beiträge kursierten, in denen behauptet wurde, der legendäre Gitarrist habe die Entscheidung der NFL kritisiert, Bad Bunny als Headliner für die Super-Bowl-Halbzeitshow im kommenden Jahr zu engagieren, veröffentlichte Santana eine Erklärung, in der er betonte, dass er den Auftritt des Stars ausdrücklich unterstützt.

„Ich gratuliere Bad Bunny zu seinem Erfolg und seiner aktuellen Position in der Welt und beim Super Bowl und freue mich für ihn“, beginnt Santanas Erklärung. „Ich fühle mich vollkommen eins mit dem, was er tut. Denn wir sind hier, um Kunst zu nutzen, um die Welt zu ergänzen und ihr mehr Harmonie und Einheit zu bringen. Wir leben jedoch in einer Zeit der Angst, der Spaltung, der Trennung, der Überlegenheit und Unterlegenheit. Angst ist derzeit das vorherrschende Gefühl. Angst ist es, die ignorante Menschen dazu motiviert, mir Worte in den Mund zu legen. Zu sagen, dass ich nicht wollte, dass Bad Bunny beim Super Bowl auftritt. Das habe ich nie gesagt. Und würde ich auch niemals sagen.“

Auf Facebook verbreitete Beiträge behaupteten zudem, Santana habe den jüngeren Star nicht nur dafür kritisiert, dass er ein Kleid trug. Sondern auch persönlich eine Petition eingereicht, um Bad Bunny als Halbzeit-Performer zu ersetzen. Beide Behauptungen sind falsch.

„Um es klar zu sagen: Mein Herz ist in völliger Harmonie mit Bad Bunny, und ich feiere seinen Erfolg, seinen Triumph und seine phänomenale Leistung“, fuhr er fort.

Falschinformationen und Reaktionen

„Alles andere entspringt der Ignoranz der Menschen. Wir leben in einer Zeit, in der feindselige Kräfte es lieben, Konflikte, Trennung und Spaltung zu schaffen. Weil sie Einheit, Harmonie, Einssein und Freude nicht mögen. Sie wollen, dass die Menschen unglücklich sind und zu viel Zeit mit ihren Gedanken verbringen. Ich verbringe viel Zeit in meinem Herzen. Und in meinem Herzen feiere ich Bad Bunny. Ich kann nicht aufhören, seinen Song ‚Monaco‘ zu spielen. Er hat etwas wirklich Magisches an sich.“

Santana forderte die Menschen, die diese Gerüchte verbreiten, auf, „etwas Kreativeres mit ihrer Energie anzufangen“.

Santanas Manager Michael Vrionis erklärte ergänzend, dass KI eine Reihe von Trolling-Posts und Gerüchten über Santana erstellt habe, die versucht worden seien, weiterzuverbreiten. „Verlassen Sie sich nicht auf zufällige oder unbestätigte Posts“, sagte er. „Selbst gut gemeinte Medien können in die Irre geführt werden.“

Reaktionen auf Bad Bunnys Super-Bowl-Auftritt

Bad Bunnys bevorstehender Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowl hat im Internet bereits für Aufruhr gesorgt. Insbesondere unter MAGA-Anhängern. Führende Vertreter der rechtsextremen Bewegung drohten damit, ICE-Beamte vor dem Stadion zu postieren, in dem das Spiel stattfinden wird.

Unterdessen kündigte Erika Kirk, die Witwe von Charlie Kirk, ein Gegenprogramm von Turning Point USA an. Bad Bunny reagierte bislang gelassen. Als Moderator von „Saturday Night Live“ sagte er dem Publikum, es habe „vier Monate Zeit, um Spanisch zu lernen“, bevor er auftrete.