Bei Live-Auftritt: Kid Rock schreit homophobe Kommentare

Les McKeown, ehemaliger Sänger der britischen Rockgruppe Bay City Rollers, ist am 20. April im Alter von 65 Jahren gestorben. „Mit großer Trauer müssen wir den Tod unseres geliebten Mannes und Vaters Leslie Richard McKeown bekannt geben“, heißt es in einer Mitteilung auf Facebook. Nach Angaben der Familie starb McKeown eines plötzlichen Todes, zur genauen Ursache wurden keine Angaben gemacht. It is with profound sadness that we announce the death of our beloved husband and father Leslie Richard McKeown. Leslie... Gepostet von Les McKeown am Donnerstag, 22. April 2021 Die Bay City Rollers wurden 1964 unter dem Namen „Ambassador“ rund um…