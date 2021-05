„Er war ein Rassist“ – Quincy Jones hätte nicht mit Elvis Presley zusammengearbeitet

23 Jahre jung und schon einen Oscar: H.E.R. gewinnt mit ihrem Filmsong zu „Judas and the Black Messiah“.

Die US-amerikanische R&B-Sängerin H.E.R. gewann mit ihrem Filmsong „Fight for you“ am 25. April einen Academy Award – alle Preise HIER im Überblick. Damit setzt die 23-Jährige eine Gewinnsträhne fort: Vor Kurzem konnte sie sich den Grammy für den besten Song sichern, für ihre Black-Lives-Matter-Hymne „I can’t breathe“. „Fight for you“ stammt aus dem Soundtrack zu „Judas and the Black Messiah“. Ein politisches Lied, in dem es um Solidarität geht. Gabriella Wilson, wie H.E.R. mit bürgerlichem Namen heißt, sagt in ihrer Dankesrede: „Ich bin so, so, so dankbar, nicht nur für den Gewinn, sondern auch dafür, Teil einer wichtigen, wichtigen…