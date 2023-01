Bekannt aus „24“: Schauspielerin Annie Wersching ist tot

Annie Wersching ist tot. Die Schauspielerin starb am 29. Januar 2023 in Los Angeles im Alter von 45 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung, deren Diagnose sie 2020 erhielt.

Ihr Ehemann, Schauspieler Stephen Full, bestätigte den Tod seiner Frau: „Seit heute klafft ein höhlengroßes Loch in der Seele unserer Familie. Aber Annie hinterließ uns die Werkzeuge, die wir brauchen, um dieses Loch zu füllen. Sie fand Wunder in den kleinsten Momenten. Sie brauchte nicht mal Musik zum Tanzen. Sie lehrte uns, nicht darauf zu warten, dass Abenteuer uns finden. ‚Geh los und finde eines. Sie sind überall‘, sagte sie. Und das werden wir.“

Wersching spielte in ihrer Karriere in einer Vielzahl an Serien mit, darunter „Star Trek“, „Bosch“, „Timeless“ und „Marvel’s Runaways“. Ihre bekannteste Rolle war die der CTU-Agentin Renee Walker in den Staffeln 7 und 8 der Action-Serie „24“ mit Kiefer Sutherland in der Hauptrolle. Außerdem arbeitete Wersching als Synchronsprecherin. Dort war sie am bekanntesten als Stimme von Tess im Videospiel zu „The Last Of Us“.

Annie Wersching hinterlässt neben ihrem Mann drei Kinder.