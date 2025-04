Benson Boone: Coachella erkennt nicht die Größe des Brian May

Am Wochenende stand Benson Boone zum ersten Mal auf der Bühne des Coachella Festivals. Er bot ein Set, das sich zu einem echten Knaller steigerte: sein Überraschungsgastauftritt von Brian May. Es kam gegen Ende des Sets, als das Mitglied von Queen für eine Zugabe von „Bohemian Rhapsody“ auftauchte. Und auch bei Boones eigener Hit-Single „Beautiful Things“ dabei blieb. Für den jungen Musiker war es ein überwältigender Moment. Für sein Publikum jedoch weniger.

„Ich versuche, dem Coachella-Publikum klarzumachen, was für eine absolute Legende Brian May ist und welchen kulturellen Einfluss er auf die Musik und die WELT hat“, schrieb Boone auf TikTok. In dem dazugehörigen Beitrag stellte er seine Bemühungen nach, das Publikum für die besondere Darbietung zu begeistern. Es war größtenteils unbeschwert. Mit einer Banane, die als Mikrofonersatz diente. Bevor er aufgab und es über die Schulter warf.

„@brianmayforreal Mir fehlen die Worte“, schrieb er unter einen Instagram-Post von seinem Set. „Du bist mit Sicherheit einer der legendärsten Musiker aller Zeiten und ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du dich zu mir bekannt hast.“

Boone auf Instagram:

May antwortete mit einem eigenen Instagram-Post an das ‚wahrhaft goldene 22-jährige Wunderkind‘ und schrieb: „Ich bin immer noch ganz benommen von gestern Abend beim Coachella. Danke an alle, die dafür gesorgt haben, dass es sich so besonders angefühlt hat. Ihr wisst, wer ihr seid !!!! Und diese besondere Art, Bohemian Rhapsody zu beenden, wird in den kommenden Jahren schwer zu übertreffen sein !!! Danke. Und für Benson und sein gesamtes Team fehlen mir die Worte. Ich bin voller Ehrfurcht.“

Boones Set umfasste neun Songs. Darunter das Live-Debüt eines unveröffentlichten Titels namens „Mystical Magical“. „Diese Show ist bei Weitem die größte Produktion, an der ich je beteiligt war. Die Arbeit, das Engagement und die Zeit, die man braucht, um so etwas aufzubauen und zu sehen, sind nahezu unfassbar. Hinter den Kulissen arbeiten so viele Menschen daran, diesen Traum zu verwirklichen. Ich bin so stolz darauf, Teil dieser Show gewesen zu sein“, sagte er.

„Ich kann es kaum erwarten, nächstes Wochenende wieder zum Coachella zu kommen. Danke, dass ich dabei sein durfte, und danke für alles, was ihr tut, auch wenn es nur ein einfacher Stream ist. Ich liebe diesen Job, ich liebe dieses Leben, ich liebe Musik und ich liebe die Menschen, die ich um mich herum habe. Gott segne euch alle.“