Mein Vater war Automechaniker und arbeitete an vielen Schrottkisten, die noch keinen Kassettenspieler hatten. Aber sie hatten 8-Track! Und einmal ließ ein Kunde ein Exemplar von Queens „Greatest Hits“ im Auto liegen. „Bohemian Rhapsody“ muss einfach der größte Song sein, der je geschrieben wurde. Als er veröffentlicht wurde, schlug er die ganze Welt in seinen Bann. Wenn man in einer Band spielt und auf etwas stößt, das alle Regeln auf den Kopf stellt, dann ist das wie ein kreativer Silberstreifen am Horizont. Und Queen versuchten immer, etwas Neues zu kreieren – keiner ihrer Songs ist nach dem gleichen Muster gestrickt.

Ich liebte Freddie als Performer. Vielleicht übte er diese unglaubliche Posen ja vor dem Spiegel ein, aber er machte nie den Eindruck, in eine andere Haut zu schlüpfen. Es war seine Art und Weise, der Welt zu sagen: „Ich bin, wie ich bin.“

Es macht einfach einen Riesenspaß, seine Songs zu singen

Ich erinnere mich noch an die Zeit, als die verbliebenen Queen-Mitglieder einen neuen Sänger suchten und ich dachte: „Das würd ich für mein Leben gern tun.“ Es macht einfach einen Riesenspaß, seine Songs zu singen – und er sang sie mit dieser unglaublichen Hingabe. Nur mit dem Rauchen müsste ich wohl aufhören, wenn ich mich ernsthaft daran versuchen würde.

Queen galten als cool – und waren es dann plötzlich nicht mehr. Vielleicht, weil sie Rückgrat hatten und an ihre Musik glaubten. Rockmusik lebt nun mal oft genug von leeren Phrasen und hohlen Posen – und Queen wollten da einfach nicht mitmachen. Sie waren von dem, was sie taten, offensichtlich bis in die Haarspitzen überzeugt.

Und sie sorgten für kontroverse Reaktionen. Ich hörte einmal die Anekdote – und weiß nicht, ob sie der Wahrheit entspricht –, dass Queen auf einem Festival spielten und von der Bühne gebuht wurden. Freddie schwor, dass sie zurückkehren würden, und zwar als größte Band dieses Planeten. Und sie taten es. Als wir die Festivals in Reading und Leeds spielten, mussten wir nach Slayer auf die Bühne – und mit Pisse gefüllte Flaschen flogen uns entgegen. Ich dachte mir damals: „Wenn wir je wieder hierher kommen, dann nur als Headliner.“ Ich habe immer die gleichen Träume zu träumen versucht, die auch Freddie träumte.