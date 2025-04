Diese irre Version von „Bohemian Rhapsody“ stammt von Benson Boone und Brian May

Queen: Wie Brian May die Michael-Jackson-Euphorie von Freddie Mercury bremste

Benson Boone hatte für die Coachella-Fans am Freitagabend ein paar Überraschungen parat. Während seines abendlichen Sets auf der Hauptbühne des Festivals begrüßte Boone Brian May von Queen für eine energiegeladene Darbietung von „Bohemian Rhapsody“ und seinem Hit „Beautiful Things“.

In einem Freddie.Mercury -ähnlichen weiß-hellblauen Outfit und einem königlichen Umhang begann Boone, den Queen-Klassiker auf dem Klavier zu spielen, bevor May auf einer Bühnenkonstruktion erschien und dazu Gitarre spielte.

Bone dankte der Queen-Legende, die mit der Band des Sängers zusammenstand, um die Show mit „Beautiful Things“ abzuschließen. Und fügte dem Hit Gitarrenriffs im Queen-Stil hinzu. „Es hat mein Leben in diesem Jahr verändert und ich hoffe, es gefällt euch“, sagte Boone vor dem Auftritt, der mit Pyrotechnik und einigen Saltos gespickt war.

Zuvor hatte Boone sein zweites Album American Heart angekündigt, das am 20. Juni erscheint, nachdem er den Titeltrack gespielt hatte.

„Bohemian Rhapsody“:

May kündigte den großen Moment an. Und teilte ein Foto von den beiden auf einem Privatflugzeug. „Schaut, wen ich getroffen habe – auf dem Weg ins sagenumwobene Palm Springs … 💥💥💥💥 Vielleicht passiert ja etwas?!“ untertitelte die Queen-Ikone den Beitrag . May teilte dann ein Poster für Boonechella. Und bewarb Boone, indem er sagte, dass er mit seiner Show „ die Welt erschüttern“ werde.

In den letzten Monaten hat Boone seine Auftritte mit Freddie-Mercury-inspirierter Showmanier angereichert. Er animiert das Publikum zu Call-and-Response-Gesangsriffs. Und bezieht es mit ein, indem er an den Queen-Frontmann erinnert. Dasselbe gilt für seine extravagante, eng anliegende Kleidung, einschließlich seines himmelblauen Grammys-Looks .

Stimmumfang fast wie Mercury

Boone erwähnte Queen letzten Monat in seinem Cover von „Future of Music“ für Rolling Stone und bezeichnete die Siebziger als „eine sehr unglaubliche Ära der Musik“. Sein Hit „Beautiful Things“ bringt den Stimmumfang des Stars in die Nähe von Freddie Mercury. „Es ist nicht wirklich ein Song, den man halbherzig singen kann, weißt du?“

Zu den Vergleichen mit anderen legendären Sängern, darunter auch Mercury selbst, sagte Boone: „Ich möchte nicht wie Harry Styles sein. Und nicht wie Freddie Mercury. Nicht wie Justin Bieber. Und nicht wie One Direction. Weil ich nicht so bin. Ich bin Benson Boone! Ich bin völlig anders.“