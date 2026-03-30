Benson Boone kündigt nach Tourende direkt die nächste große Tour an

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Gerade mal zwei Wochen nach dem Ende seiner „American Heart“-Tour hat Benson Boone die nächste Sache am Laufen: die „Wanted Man“-Tour – diesen Sommer in Arenen quer durch die USA.

Boone kündigte die Tour am Sonntag mit einem Video an, in dem man ihn sieht, wie er Kuchen backt. Und nebenbei darauf eingeht, dass „das gesamte Internet“ ihn als „The One-Hit Wonder“ betrachte.

Die Tour, die „Backflips and Magic“ verspricht, startet am 7. Juli in Pittsburgh und zieht sich durch alle Ecken der USA, bevor sie am 3. September in Casper, Wyoming, endet. Unterwegs hat Boone jeweils zwei Abende im Barclays Center in Brooklyn und in der Crypto.com Arena in Los Angeles eingeplant.

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Tickets und Support-Acts

Alle Ticket-Informationen finden sich auf Boones Tour-Seite. Vorgruppen für die „Wanted Man“-Tour wurden noch nicht bekanntgegeben.

Boone beendete seine 50-Show-American-Heart-Tour am 15. März im englischen Birmingham. Die Tour unterstützte sein 2025er Album „American Heart“ – und die Wanted Man Tour verdankt ihren Namen einem Track von ebendiesem Album.

Benson Boones Wanted Man Tour – Termine

Juli

7. Juli – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena.

8. Juli – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena.

10. Juli – Brooklyn, NY @ Barclays Center.

11. Juli – Brooklyn, NY @ Barclays Center.

13. Juli – Newark, NJ @ Prudential Center.

15. Juli – Boston, MA @ TD Garden.

16. Juli – Albany, NY @ MVP Arena.

18. Juli – Cincinnati, OH @ Heritage Bank Center.

19. Juli – Indianapolis, IN @ Gainbridge Fieldhouse.

22. Juli – Milwaukee, WI @ Fiserv Forum.

24. Juli – Rosemont, IL @ Allstate Arena.

27. Juli – St. Louis, MO @ Enterprise Center.

28. Juli – Tulsa, OK @ BOK Center.

30. Juli – Denver, CO @ Ball Arena.

August

2. August – Spokane, WA @ Numerica Veterans Arena.

4. August – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena.

5. August – Portland, OR @ Moda Center.

7. August – San Jose, CA @ SAP Center.

8. August – Sacramento, CA @ Golden 1 Center.

10. August – Los Angeles, CA @ Crypto.com Arena.

11. August – Los Angeles, CA @ Crypto.com Arena.

14. August – Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena.

15. August – San Diego, CA @ Pechanga Arena San Diego.

17. August – Phoenix, AZ @ Mortgage Matchup Center.

20. August – San Antonio, TX @ Frost Bank Center.

21. August – Dallas, TX @ American Airlines Center.

23. August – New Orleans, LA @ Smoothie King Center.

25. August – Jacksonville, FL @ VyStar Veterans Memorial Arena.

26. August – Charlotte, NC @ Spectrum Center.

28. August – Birmingham, AL @ Legacy Arena at the BJCC.

29. August – North Little Rock, AR @ Simmons Bank Arena.

31. August – Kansas City, MO @ T-Mobile Center.

September

1. September – Omaha, NE @ CHI Health Center.

3. September – Casper, WY @ Ford Wyoming Center.