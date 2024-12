Beyoncé: Kündigt sie mit diesem kryptischen Clip eine Tour für 2025 an?

Beyoncé hat kurz nach ihrem Auftritt bei der NFL-Halbzeitshow am ersten Weihnachtstag ein kryptisches Video veröffentlicht, das ihre Fans rätseln lässt.

Die Queen auf dem Schimmel

In dem Clip, der am 25. Dezember auf ihren Social-Media-Accounts erschien, reitet die 32-fache Grammy-Gewinnerin auf einem weißen Hengst und schwenkt eine große US-Flagge – wie auf dem Albumcover ihrer neuen Platte „Cowboy Carter“. Die Soundkulisse: Pferdehufgepolter, eine Mariachi-Trompete – der ganze Clip schreit: Western-Epos. Ihr langes, blondes Haar weht im Wind, dann poppt eine mysteriöse Nachricht auf dem Bildschirm auf: „1.14.25“.

Geht Beyoncé wieder auf Tour?

In der Caption schrieb die Sängerin bloß: „Seht euch dieses Pferd an.“ Was genau am 14. Januar passiert, blieb Beyoncé ihren Follower:innen schuldig. Im Netz regte die Geheimniskrämerei Spekulationen an. Viele Fans sind überzeugt: Beyoncé kündigt mit diesem Teaser eine Tour im nächsten Jahr an – möglicherweise unter dem Titel „Cowboy Carter“. Dafür spricht offensichtlich einerseits diese Albumcover-Referenz. Andererseits befeuerte das Medienunternehmen „Live Nation“, verantwortlich für Beyoncés jüngste „Rennaissance World Tour“, die Gerüchte weiter. Der Live-Entertainment-Anbieter, zu dem auch „Ticketmaster“ gehört, teilte das Teaser-Video nämlich ebenfalls auf seinem Profil.

Die Tournee zur LP „Renaissance“ aus dem Jahr 2022 ging im Herbst 2023 zu Ende. Die fünfmonatige Konzertreihe spielte 579,8 Millionen US-Dollar ein und verkaufte 2,8 Millionen Tickets.

Live-Debüt mit prominenten Stars in voller Montur

Der Teaser der Ivy-Park-Modeschöpferin kommt kurz nach ihrem Auftritt im NRG Stadium in ihrer Heimatstadt Houston am ersten Weihnachtsfeiertag. In der Halbzeitshow des Footballspiels der Houston Texans gegen die Baltimore Ravens spielte sie mehrere Songs ihres Erfolgsalbums „Cowboy Carter“ – einige Lieder feierten ihr lang ersehntes Live-Debüt.

Die Mutmaßungen über mögliche Gast-Stars übertraf Beyoncé mit dem Aufgebot an Feature-Gäst:innen. Shaboozey, Post Malone, Tanner Adell, Brittney Spencer, Tiera Kennedy und Reyna Roberts gesellten sich zu ihr auf das Spielfeld, um ihre jeweiligen Kooperationen aus dem Album zu singen – darunter „Sweet Honey Buckiin’“, „Levii’s Jeans“ und „Blackbiird“. Auch „Queen Beys“ älteste Tochter Blue Ivy performte ein paar Tanznummern zusammen mit ihrer Mutter.