Sugar 2026 auf Tour
30 Jahre Comeback-Pause vorbei: Sugar spielen am 11. Juni 2026 in Berlin. So sichert ihr euch Tickets im Vorverkauf.
Sugar ist zurück: Auf neue Musik folgt nun die Tourankündigung. Von Mai bis Oktober 2026 geben die US-Amerikaner 41 Konzerte in Europa und den USA. Eines führt sie ins Huxleys in der Hauptstadt.
Der Ticket-Vorverkauf startet am 27. Januar. Sugar ist nach drei Jahrzehnten wieder live zu sehen. Am 11. Juni 2026 spielen sie ihren einzigen Gig in Deutschland in Berlin – präsentiert von ROLLING STONE.
Comeback nach drei Jahrzehnten
2025 war das Jahr der Comebacks: Auch Sugar war mit von der Partie. Nach 30 Jahren Funkstille machen die Gründungsmitglieder Malcolm Travis, Bob Mould und David Barbe 2026 damit weiter, womit sie vor drei Jahrzehnten aufgehört hatten – als wären sie nie weggewesen. Auf neue Musik folgte nun auch eine Tourankündigung inklusive neuem Track.
Hier die Ankündigung zur Tour nachlesen:
Zur Feier ihrer Bühnenrückkehr 2026 veröffentlichte das Trio den Song „Long Live Love“, der vermutlich auch Teil der Setlist für die „Love You Even Still“-Welttournee sein wird. Der Track folgt auf die Veröffentlichung von „House Of Dead Memories“ im Oktober 2025 und macht Lust auf mehr. Vielleicht überraschen uns die Rocker bis zum Tourstart noch mit einer neuen Platte?
Hier „Long Live Love“ anhören:
So kommt ihr an Tickets
Unter folgendem Link könnt ihr auf der Band-Website neben den Daten zur jeweiligen Show den RSVP-Button anklicken. Danach müsst ihr nur noch eure E-Mail-Adresse angeben. So erhaltet ihr automatisch alle Infos zum bevorstehenden Vorverkauf der Karten für das ausgewählte Konzert. Der Ticket-Presale für die ersten Live-Performances der Gruppe seit ihrer Reunion startet am Dienstag, den 27. Januar 2026.