Bericht: R. Kelly halte Frauen in einer „Sex-Sekte“ gefangen

„Radiohead live in Israel“ hat den ersten Promi-Unterstützer: Michael Stipe

Radiohead wollen am Mittwoch in Tel Aviv auftreten. Ein Konzert, das schon im Vorfeld für viel Wirbel gesorgt hat – engagierten sich doch Dutzende Musiker und andere Kulturschaffende in einem offenen Brief dafür, dass die Band den Auftritt noch absagen solle. Michael Stipe hat sich nun öffentlich auf die Seite von Radiohead gestellt.