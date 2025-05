Exklusiv: Staatsanwältin im Fall R. Kelly über Parallelen zu Sean Combs

Sean Combs engagierte Ex-FBI-Agenten für Lügendetektor-Test an seinen Leuten

So erpresste Sean Combs Cassies Mutter wegen Kid-Cudi-Affäre

Der laufende Prozess gegen Sean Combs hat die Nation mit seinen reißerischen Geschichten über seine mittlerweile berüchtigten „Freak-Offs“ in seinen Bann gezogen. Hinter der Skandalträchtigkeit verbirgt sich jedoch ein wichtiger Punkt. Die entscheidende Rolle, die häusliche Gewalt dabei spielt, Macht und Kontrolle über einen Partner zu erlangen. Die dann gezielt dazu genutzt werden kann, schwere Straftaten wie Sexhandel und Zwangsarbeit zu begehen.

Die öffentliche Faszination mit den „Freak-Offs“

In ihrem Eröffnungsplädoyer versuchte die Verteidigung von Combs, sein Fehlverhalten gegenüber der Hauptzeugin Casandra „ Cassie “ Ventura als reine häusliche Gewalt und nicht als Sexhandel darzustellen. Als ob beides sich gegenseitig ausschließen würde. Zweimal sagten sie der Jury: „Häusliche Gewalt ist kein Sexhandel.“ Sie räumten ein, dass seine außergewöhnliche Gewalt gegenüber Ventura „entmenschlichend“ „schrecklich“ und ‚unentschuldbar‘ sei. Sie argumentierte dann aber, dass er Ventura – trotz der Gewalt – nie zu ihren „Freak-Offs“ gezwungen habe. Die Verteidigung behauptet, Ventura habe freiwillig und aus freien Stücken an diesen Ereignissen teilgenommen. Und seine körperliche und emotionale Misshandlung sei nichts weiter als drogenbedingte Eifersuchtsanfälle gewesen.

Die zentrale Rolle häuslicher Gewalt in Fällen von Sexhandel

Sexhandelsopfer werden jedoch routinemäßig über Monate und Jahre hinweg körperlich und psychisch misshandelt, um sie ihrem Willen zu unterwerfen. Schließlich geben ihre Opfer den Forderungen ihrer Peiniger nach. Sie kennen die Folgen einer Weigerung und nehmen entmenschlichende Erfahrungen in Kauf, nur um weitere Gewalt zu vermeiden. Ich habe dies erlebt, als ich als Bundesstaatsanwältin in Brooklyn den R&B-Musiker R. Kelly wegen Nötigung von Frauen und Mädchen zu sexuellen Handlungen zu seiner eigenen Befriedigung strafrechtlich verfolgt habe. Das mutmaßliche Verhalten von Combs passt ebenfalls in dieses Schema.

Schilderungen extremer Gewalt durch Sean Combs

In ihrer mutigen Aussage beschrieb Ventura die unzähligen Mittel, mit denen Combs während ihrer zehnjährigen Beziehung Macht und Kontrolle über sie erlangte und aufrechterhielt. Sie begannen ihre Beziehung, als sie 21 Jahre alt war, sexuell unerfahren und relativ neu im Musikgeschäft. Combs war 17 Jahre älter als sie und bereits ein Superstar-Rapper, Produzent und Business-Mogul. Ventura sagte aus, dass Combs ihre „Karriere“, „die Art, wie [sie] sich kleidete, einfach alles. Alles“ kontrollierte.

Körperliche Misshandlungen: Tritte, Schläge und Haareziehen

Sie sagte aus, dass er Ventura extreme Gewalt angetan habe. Er habe sie getreten. Auf sie eingetreten. Und an den Haaren gezogen. Immer und immer wieder. Die Jury hat seine Brutalität in dem erschütternden Video aus dem InterContinental Hotel und auf Fotos ihrer Verletzungen gesehen. Die Staatsanwaltschaft hat Zeugen aufgerufen, um Combs‘ vielfältigen Missbrauch zu beschreiben. Und wir können davon ausgehen, dass im Laufe des Prozesses weitere Bestätigungen seines Verhaltens zu hören sein werden.

Eine Anekdote aus Venturas Aussage verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Gewalt, Missbrauch und Menschenhandel. Ventura sagte aus, dass sie und Combs zu einem Filmfestival nach Frankreich gereist seien und auf der Jacht eines Freundes übernachtet hätten. Laut Ventura habe Combs von ihr verlangt, die Jacht zu verlassen, weil er sich beleidigt gefühlt habe. Sie kam seiner Aufforderung nach. Und verließ das Boot barfuß und ohne ihre Habseligkeiten. Nicht einmal ihren Reisepass.

Gewalt bei öffentlichem Auftritt auf einem Festival

Sie erzählte der Jury, wie Combs ihr später am Abend bei einer Veranstaltung gewaltsam in den Oberschenkel gedrückt und ihr dabei ihr perlenbesetztes Kleid schmerzhaft auf die nackte Haut gedrückt habe. Als sie zurück in die Vereinigten Staaten flogen, ließ sie ihren Sitzplatz umbuchen, um ihm aus dem Weg zu gehen. Aber er manövrierte sich dennoch auf den Platz neben ihr.

Psychologische Kontrolle durch öffentliche Demütigung

Vor den Augen der anderen Passagiere spielte Combs dann „Freak-Off“-Videos von Ventura ab. Und sagte ihr ausdrücklich, dass er die Videos veröffentlichen würde, um sie weiter zu demütigen. Als sie landeten, sagte er ihr, dass er noch einen „Freak-Off“ wolle. Es überrascht nicht, dass sie nachgab. Wenn die Jury Ventura glaubt, ist es kaum ein Sprung für die Jury, zu dem Schluss zu kommen, dass sie nachgab, weil sie Combs‘ absichtliche, laute und klare Botschaft verstanden hatte. Gib mir, was ich will, oder du wirst ernsthaft Schaden nehmen. So bricht ein Muster von Missbrauch den Willen eines Opfers. Das ist Nötigung. Das ist Sexhandel.

Seine Anwälte haben zweifellos Punkte bei der Jury gesammelt, als sie Textnachrichten von Ventura hervorhoben, in denen sie offenbar Freude an ausgewählten Freak-Offs zum Ausdruck brachte und sich als willige Teilnehmerin darstellte. Es ist jedoch bekannt, dass Opfer häuslicher Gewalt oft nach Wegen suchen, ihren Peinigern zu gefallen. Um den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen. Venturas Textnachrichten könnten ein Beispiel dafür sein. Oder vielleicht hat sich ihre Einstellung zu diesen Freak-Offs im Laufe der Zeit geändert.

Zusammenfassung der Anklage: Gewalt, Kontrolle, Erpressung

Unabhängig davon ist davon auszugehen, dass die Staatsanwaltschaft der Jury am Ende des Prozesses überzeugende Beweise für ein jahrelanges Missbrauchsverhalten vorlegen wird. Das zeigt, dass Combs einen kalkulierten Plan verfolgt hat, um Ventura glauben zu machen, dass er sie dafür bezahlen lassen würde, wenn sie seinen unerbittlichen Forderungen nach „Freak-offs“ nicht nachkäme. Indem er sie körperlich misshandelte. Indem er dafür sorgte, dass sie nie wieder ein Album veröffentlichte. Und indem er sie durch die Veröffentlichung von Sexvideos demütigte. Mit anderen Worten: Sexhandel. Und auch häusliche Gewalt.