Die 100 besten Musikvideos aller Zeiten

In den frühen Morgenstunden des 1. August 1981 stieß jemand, der durch die Fernsehkanäle zappte, möglicherweise auf das Bild einer Rakete, die ins All schoss. Der vertraute Anblick von Neil Armstrong, der seine Mondlandefähre verlässt und auf dem Mond spazieren geht, füllte den Fernsehbildschirm.

Und dann hörte man eine Stimme aus dem Off, die so geschmeidig klang wie die eines FM-Discjockeys: „Meine Damen und Herren, Rock ‚n‘ Roll.“ Es folgten Power-Akkorde und eine Flagge mit einem Netzwerklogo – etwas namens MTV –, das schnell seine Farben und Muster wechselte. Dies war kein Nachrichtensender. Sondern „Music Television“. Wenn sie weiter einschalteten, sahen sie Clips und hörten VJs, die darüber sprachen, Ihnen die neuesten Musikvideos zu präsentieren. An dieser Stelle hatten die Zuschauer vielleicht ein paar Fragen. Wie zum Beispiel: Ist das so etwas wie ein Radiosender im Fernsehen? Was ist ein „VJ“? Und was zum Teufel ist ein „Musikvideo“?

Ein Jahr später stellte niemand mehr diese letzte Frage. Praktisch jeder wusste, was ein Musikvideo war, und wollte sein MTV. Der Sender revolutionierte die Musikindustrie, inspirierte eine Vielzahl von Nachahmerprogrammen, machte viele Karrieren und zerstörte mehr als nur ein paar . Ganze Genres und Subgenres – von Hip-Hop über Grunge bis hin zu Boyband-Pop und Nu Metal – wurden Teil des Mainstreams.

Michael Jackson ist dabei … „Thriller“ aber nicht

Das Format erwies sich als so langlebig, dass die Künstler auch dann noch Musikvideos drehten, als MTV beschloss, sein Programm umzustellen und seine Sendezeit für Spielshows, Reality-TV und Scripted-Serien zu nutzen, wodurch die wichtigste Plattform für diese Werbespots wegfiel.

Das Internet sprang bald ein, um die Lücke zu füllen. Vier Jahrzehnte nach dem Start des Senders und lange nachdem er aufgehört hatte, sie zu spielen, ergänzen Musikvideos immer noch Songs, schaffen Mythologien und sorgen für Gesprächsstoff und Kontroversen. Wir wollen nicht mehr unser MTV. Wir wollen weiterhin unsere Musikvideos.

Nun ist MTV vorbei, und wir haben beschlossen, die 100 besten Musikvideos aller Zeiten zu ranken. Sie werden einige bedeutende Änderungen gegenüber dem letzten Mal feststellen. (Ja, Michael Jackson ist dabei. Nein, „Thriller” ist nicht dabei.) Einige sind älter als der Sender. Andere wurden nie auf MTV gespielt. Aber alle diese Auswahlen sind perfekte Beispiele dafür, wie die Verbindung von Ton und Bild ein ganzes künstlerisches Vokabular geschaffen, uns eine Handvoll Meisterwerke in Form von Minifilmen beschert und die Art und Weise verändert hat, wie wir Musik hören (und sehen).

Von Adeles „Hello” bis zu ZZ Tops „Gimme All Your Lovin’”. Dies sind die Videos, die uns weiterhin begeistern, erfreuen, verstören und uns daran erinnern, wie viel man in drei bis vier Minuten mit einem Song, einer Kamera, einem Konzept, einer Pose, etwas Stimmungsbeleuchtung und ein oder zwei ikonischen Handgesten erreichen kann.

Hier geht’s los: