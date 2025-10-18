MTV: Die 32 größten VMA-Skandale

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Seit ihrem Debüt im Jahr 1984 hatten sich die Video Music Awards als unberechenbarer kleiner Bruder der amerikanischen Award-Show-Familie etabliert – und ihre Vorliebe dafür, Schlagzeilen zu machen und die Popmusikwelt aufzurütteln, hat nicht nachgelassen. Hier sind 32 Momente aus der Vergangenheit der VMAs, die für Gesprächsstoff sorgten und für Aufsehen sorgten.

[Anmerkung der Redaktion: Eine Version dieses Artikels wurde im August 2016 veröffentlicht]

32. Marilyn Manson performt „The Dope Show” mit küssenden Polizisten (1998)

Marilyn Manson trat in seine androgyne Glam-Phase ein, mit dem gleichen Sinn für Provokation, den er schon in seinen Schock-Metal-Tagen an den Tag legte. Seine Performance von „The Dope Show” enthielt keine einzelne Sache, die Büroangestellte zum Wasserspender rennen lassen würde.

Aber insgesamt war es ein Spektakel, wie man es zuvor noch nie im Fernsehen gesehen hatte. Manson trug künstliche Brüste, die hagere Schauspielerin und Polio-Überlebende Goddess Bunny sorgte in Drag für eine auffällige Figur. Und eine Phalanx männlicher Polizisten-Tänzer begann, miteinander zu knutschen.

31. „Weird Al“ Yankovic übertrumpft das Publikum (1989)

Weird Al teilte sich das Podium mit der nervös wirkenden Schauspielerin Jasmine Guy aus „A Different World“ und ließ sich bei der Verleihung des Preises für das beste Video eines Filmsongs bei der Zeremonie 1989 nicht von den überschwänglichen Lobeshymnen des Publikums beeindrucken.

Jedes Mal, wenn ein Crescendo von „Woo”-Rufen aus der Menge aufstieg, spuckte er ihnen eines zurück. Laut und unausstehlich. Währenddessen verzog Guy ihr Lächeln ganz leicht. Als die Gewinner U2 und B.B. King nicht da waren, um ihren Preis entgegenzunehmen, war Als letzter Höhepunkt, dass er „vorgab”, Guy den Moonman aus den Armen zu reißen.

30. Sam Kinison stellt sich gegen die Entziehungskur (1988)

Der schreiende Komiker Sam Kinison hatte die Aufgabe, Guns N’ Roses bei der Verleihung 1988 zu ehren, bei der die Hardrock-Bad Boys den Preis für den besten neuen Künstler erhielten. Es gelang ihm, ein wenig von seinem Stand-up – für das Fernsehen stark entschärft, wie er anmerkte – in seine Einleitung einzubauen.

Er erklärte, dass er stolz auf sich sei, weil er eine Entziehungskur vermieden habe. Und bezeichnete diese als „für die meisten Menschen ein wenig unmöglich“ (wobei er anmerkte, dass Betty Ford 13.000 Dollar für einen 21-tägigen Aufenthalt koste).

Er bezeichnete Huey Lewis als „das erste Experiment im Propaganda-Rock“ und Michael Hutchence von INXS als „den wahren Michael“. Weil er und seine Band persönlich erschienen waren, während der Gewinner des Video Vanguard Award, Michael Jackson, nur per Satellit aus London zugeschaltet war.

29. Eddie Murphy hat ein Treffen in der Damentoilette (1985)

Die VMAs waren in ihrem zweiten Jahr noch dabei, sich zu orientieren, und Eddie Murphy – der damals mit der Veröffentlichung seines ersten Albums „How Could It Be“ eine Erfolgsserie hinlegte – wurde als Moderator engagiert. Nachdem Glenn Frey für seinen an „Miami Vice“ angelehnten Clip zu „Smugglers‘ Blues“ den Preis für das beste Konzeptvideo gewonnen hatte, beschloss Murphy, sich in das Geschehen einzumischen und Frey und Moderator Morris Day auf einen Ausflug in den Presseraum im Untergeschoss mitzunehmen.

Auf dem Umweg trafen sie kurz auf den Sänger Corey Hart („Sunglasses At Night”) und einen Journalisten von Jet, bevor sie schließlich in der Damentoilette des Radio City landeten. Was eine Frau, die gerade dabei war, ihr Make-up aufzufrischen, ziemlich überraschte. Murphy machte jedoch das Beste aus der Situation. Er schmeichelte sich bei einer Toilettenaufseherin ein, als die Übertragung zu einer Werbepause unterbrochen wurde.

28. Macy Gray wirbt mit ihrem Kleid für ihr Album (2001)

Macy Gray, die bei der Verleihung 2001 als Moderatorin auftrat, beschloss, ihre kurze Sendezeit kreativ zu nutzen. Ihr Kleid, eine Mischung aus rosa Spitze und etwas, das wie metallischer Denim aussah, war mit aufgebügelten Buchstaben verziert, die für ihr zweites Album „The Id“ warben.

Auf der Vorderseite stand „MY NEW ALBUM DROPS SEPT. 18 2001” (Mein neues Album erscheint am 18. September 2001) und auf der Rückseite „BUY IT” (Kauft es). Grays Kleid war eines der vielen Gesprächsthemen der Preisverleihung am nächsten Morgen, obwohl die Bekanntheit dem Album nicht zu einem höheren Debüt verhalf und es nur auf einem glanzlosen Platz 11 landete.

27. Fiona Apple: „This World Is Bullshit“ (1997)

Ähnlich wie ihre oft provokativen Texte waren auch Fiona Apples Worte nach der Verleihung des Moonman für die beste Newcomerin verwirrend, aber dennoch eindringlich. Nachdem sie erklärt hatte, dass ihre Rede anders sein würde und sie sagen würde, was sie sagen wollte, weil Maya Angelou es so gewollt hätte, kritisierte sie die Pop-Idolatrie.

„Diese Welt ist Bullshit“, sagte sie. „Ihr solltet euer Leben nicht danach ausrichten, was wir für cool halten, was wir tragen, was wir sagen und all das. Seid einfach ihr selbst.“ Und dann dankte sie ihrer Mutter.

26. Britney Spears und eine Python performen „I’m a Slave 4 U“ (2001)

Abgesehen vielleicht von Kevin Federline ist die größte Schlange, der Britney Spears jemals begegnet ist, die albino Burmesische Python, mit der sie sich bei den VMAs 2001 angelegt hat. Bei der Premiere des slinky Neptunes-Beats von „I’m a Slave 4 U“ waren Spears’ Tanzbewegungen während dieser amazonenhaften Performance angespannt und ausgefeilt, noch bevor Banana ihr ikonisch auf die Schultern gelegt wurde.

PETA war von diesem Stunt weniger begeistert. Aber zumindest blieb die Popstar mit ihrem reptilischen Co-Star in Kontakt. Vor zwei Jahren berichtete sie, dass die Python noch lebte und es ihr gut ging.

