Beyoncé live in Deutschland 2023: Tickets, Termine, Vorverkauf

Foto: Getty Images for NARAS, Kevin Mazur. All rights reserved.

Beyoncé geht ab Mai 2023 auf Europa- und Nordamerika-Tour. Auch in Deutschland sind drei Konzerte geplant: am 15. Juni in Köln, am 21. Juni in Hamburg und am 24. Juni in Frankfurt. Der Vorverkauf soll zeitnah starten.

Zuletzt spielte sie 2018 in Deutschland zwei Konzerte, damals mit Ehemann und Rapper Jay-Z. Die „Renaissance World Tour“ ist nach ihrem am 29. Juli 2022 erschienenen gleichnamigen Album benannt. Auf diesem findet man unter anderem die Songs „Cuff It“ und „Break My Soul“. Das Album ist in den Kategorien „Album des Jahres“ und „Bestes Dance-/Electronic-Album“ für die Grammy-Awards 2023 am 6. Februar nominiert.

Beyoncé: Renaissance World Tour

15.06.2023 Köln RheinEnergieStadion

21.06.2023 Hamburg Volksparkstadion

24.06.2023 Frankfurt Deutsche Bank Park

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 10.02.2023, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-beyoncé-960