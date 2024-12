Jay-Z verhaftet? 50 Cent teilt vermeintliches „Beweis“-Video

Kommt Jay-Z jetzt hinter Gitter? Man sollte annehmen, dass der Rapper im Zuge der gegen ihn erhobenen Klage wegen mutmaßlicher Vergewaltigung erst einmal einen Gerichtsprozess erhält. Doch 50 Cent scheint bereits den vermeintlichen Beweis für die Verhaftung in Händen zu halten. Auf Instagram teilte der 49-Jährige ein KI-generiertes Video, in dem Polizeibeamte Jay-Z und seinen langjährigen Freund Sean „Diddy“ Combs (der bereits in Untersuchungshaft sitzt) festnehmen.

Party is over, Jay

Das echte Foto, auf dessen Basis der kurze Clip erstellt wurde, zeigt die beiden Männer Diddys Party zum 50. Geburtstag im Jahr 2019.

Anstatt jedoch ihr Glas Champagner genießen zu können, sehen sich Jay-Z und Diddy plötzlich mit zwei Polizisten konfrontiert, die ihnen Handschellen anlegen. Dann führen sie die Beamten aus dem (nicht ganz fertig erzeugten Gebäude) zur nächsten Straße, wo bereits ein Streifenwagen auf sie wartet. Als nächstes stehen die immer noch in ihren Anzügen steckenden Musiker in einer Gefängniszelle.

Seht hier das mithilfe einer Künstlichen Intelligenz erstellte Verhaftungsvideo:

Um den spöttisch gemeinten Post musikalisch zu untermalen, hat 50 Cent „Sound of da Police“ von KRS-One gewählt. „Ich möchte das hier posten, aber ich habe Angst, dass ich erschossen werde. LOL“, schrieb der Rapper dazu. Einen vorherigen Beitrag, in dem er den Besuch der „Mufasa“-Premiere von Jay-Z, seiner Frau Beyoncé und Tochter Blue Ivy kommentierte, hatte er wieder gelöscht. Man darf gespannt sein, ob uns dieses kleine Videokunstwerk erhalten bleibt.

Das sind die Vorwürfe gegen Jay-Z

Shawn Corey Carter (bürgerlicher Name von Jay-Z) wird beschuldigt, zusammen mit Combs ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Die anonyme Klägerin behauptet, dass sich die Tat auf einer Aftershow-Party der MTV Video Music Awards im Jahr 2000 ereignet habe. Jay-Z bestreitet alle Vorwürfe und lieferte sich mit deren Anwalt ein erbittertes Wortgefecht auf Social Media.