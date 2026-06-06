Bilder vom Freitag bei Rock am Ring 2026 – mit Linkin Park und mehr

Rock am Ring ist in diesem Jahr ausverkauft, die Wege sind matschig, das Wetter wechselt zwischen Eifel-Grau, kurzen Schauern und freundlicheren Momenten am späten Nachmittag. Fußballtrikots ersetzen schon hier und da das klassische Bandshirt. Auch die Frage, wann die Biermesse auf C1 stattfindet, beschäftigt manche mindestens so sehr wie die Running Order. Und wer sich gegen den Strom durch 90.000 Menschen bewegen will, lernt schnell: Antizyklik ist am Ring nur beim Anstehen fürs Essen eine gute Idee. Sonst lässt man sich am besten einfach mit der Menge treiben.
Auch der Blick auf die Preise gehört zur Festivalrealität dieses Freitags: Hoodies kosten im Schnitt um die 85 Euro, der halbe Liter Bier fließt für knapp sieben Euro in die Kehlen. Ernüchterung macht sich dennoch nicht breit. Alles wie immer – und man gönnt sich ja sonst nichts.
Warum denkt Campino, dass es manchmal gut ist, einfach mal den Mund zu halten? Weshalb fühlt er sich manchmal wie ein Getränkelieferant? Antwort liefert er in unserer Titelgeschichte zum großen Abschied der Toten Hosen, exklusiv in der Ausgabe 06/26. Und nicht nur das: Dem Heft liegt weltexklusiv die 7-Inch-Single „Immer nur geliebt“ bei – an der auch Sven Regener von Element of Crime mitgewirkt hat. Die ROLLING-STONE-Ausgabe gibt es hier bequem zum Bestellen.