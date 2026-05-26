Rock am Ring 2026: Line-up, Tickets, Anfahrt & Wetter

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Von 5. bis 7. Juni findet Rock am Ring statt. Das Festival bringt Rock-Musik auf den Nürburgring in der Eifel. Am gleichen Wochenende findet auch Rock im Park statt, das Schwesterfestival von Rock am Ring. Die Festivals haben nahezu identische Line-ups und sind beide ausverkauft.

Line-up & Timetable

Bei Rock am Ring gibt es dieses Jahr drei Bühnen: die Utopia-, die Mandora- und die Orbit-Stage. Eine Auswahl des Line-ups:

Freitag, 5. Juni 2026

Utopia Stage: The Hives, Architects, Papa Roach, Linkin Park

Mandora Stage: The Plot in You, Within Temptation, Trivium, Babymetal, Limp Bizkit

Orbit Stage: Magnolia Park, Drain, The Funeral Portrait, Danko Jones, The Butcher Sisters

Samstag, 6. Juni 2026

Utopia Stage: Tom Morello, Three Days Grace, Electric Callboy, Volbeat

Mandora Stage: Bury Tomorrow, Landmarks, Ice Nine Kills, Materia, Bad Omens

Orbit Stage: Anna Grey, The Subways, Basement, Palaye Royale, H-Blockx

Sonntag, 7. Juni 2026

Utopia Stage: Hollywood Undead, Finch, The Offspring, Iron Maiden

Mandora Stage: Breaking Benjamin, Social Distortion, Alter Bridge, A Perfect Circle, Sabaton

Orbit Stage: Catch Your Breath, President, The Story So Far, Set It Off, Sondaschule

Den detaillierten Timetable gibt hier.

Tickets

Alle 90.000 Rock-am-Ring-Wochenendtickets sind bereits seit Oktober 2025 ausverkauft – so früh wie noch nie. Ein Wochenendticket kostete rund 239 Euro ohne Camping. Bei Anbietern wie Fansale oder Eventim finden sich mit etwas Glück noch Resale-Tickets von Fans, allerdings nicht immer zum Originalpreis.

Parken & Campen

Wer auf dem Campingplatz übernachtet, benötigt ein Camping-&-Parking-Ticket. Alle Outfield-Campingplätze öffnen bereits am Mittwoch, den 3. Juni, um 12 Uhr und stehen bis Montag, den 8. Juni, bis 12 Uhr mittags zur Verfügung. Die Plätze innerhalb des Geländes öffnen am Mittwoch erst um 18 Uhr. Wer anderweitig unterkommt oder mit dem Auto anreist, benötigt einen Parking Pass. Mit der Weekend Parking Plakette können Tagesbesucher von Freitag bis Sonntag jeweils zwischen 12 Uhr mittags und 5 Uhr morgens des Folgetages auf ausgewiesenen Parkplätzen stehen.

Bei Rock am Ring sind Camping- und Parkbereiche generell getrennt. Auf der Fläche Car & Tent kann man das Auto direkt neben dem Zelt parken. Pro PKW wird ein Car-&-Tent-Pass benötigt; jede Person benötigt zusätzlich ein General Camping Ticket.

Wer mit dem eigenen Camper anreist, hat weitere Optionen: Für Caravan-Camping stehen eigene Ticketkategorien zur Verfügung, die zur Zufahrt auf die Caravan-Flächen berechtigen. Das Caravan-Ticket wird für alle Fahrzeuge benötigt, die mit Schlafmöglichkeiten ausgestattet sind und kombiniert zum Campen und Parken genutzt werden.

Alle detaillierten Informationen und weiteren Optionen gibt es auf der Website des Festivals.

Lageplan

Ein interaktiver Lageplan für Rock am Ring ist dieses Jahr über die offizielle Rock-am-Ring-App für iOS und Android abrufbar.

Anfahrt

Rock am Ring stellt City-Shuttles zur Verfügung, die Köln, Dortmund, Essen, Düsseldorf und Wuppertal sowie Koblenz und die Flughäfen Köln und Frankfurt anfahren. Fahrkarten für fast alle Abfahrtsorte können vorab über die Rock-am-Ring-Website gebucht werden. Einzige Ausnahme: Der City-Shuttle Koblenz – Tickets sind dort ausschließlich vor Ort erhältlich. Der Shuttlebus fährt von der Reisebushaltestelle in der Neverstraße 8; der Ticketverkauf wird unmittelbar an der Abfahrtshaltestelle vom DB-Kundencenter Koblenz durchgeführt. Die Ticketpreise für die Shuttle-Busse liegen zwischen 24 und 38 Euro.

Wer mit dem Auto reist, sollte die festivaleigene App NUNAV nutzen statt klassischer Navigations-Apps wie Google Maps oder Apple Maps. Die dort angezeigten Wege sind während des Festivals teilweise nicht zugänglich. NUNAV lotst Festivalbesucher direkt von der eigenen Haustür bis zum freien Parkplatz.

Bargeldloses Bezahlen

Auf dem gesamten Festivalgelände wird auch dieses Jahr ausschließlich bargeldlos bezahlt. Dazu registriert man sein Ticket vorab und lädt ein beliebiges Guthaben auf. Am Festival-Check-in wird das Ticket gegen ein Wristband inklusive Cashless-Chip eingetauscht – damit lässt sich überall auf dem Rock-am-Ring-Gelände ohne Bargeld bezahlen. Über die App und Top-Up-Stationen auf dem Festivalgelände lässt sich das Guthaben jederzeit aufladen. Nach dem Festival kann das Restguthaben unkompliziert zurückgefordert werden.

Wetter

Die Wettervorhersage für das Festivalwochenende ist bisher nicht allzu vielversprechend: Die Temperaturen sollen tagsüber voraussichtlich zwischen 17 und 20 Grad liegen, bei überwiegend bewölktem Himmel. Auch Regenschauer sind möglich, tagsüber wie nachts. Nachts kühlen die Temperaturen auf circa 10 Grad ab.