Linkin Park bringen eigenes Museum zu Rock am Ring – so kommt man rein

Linkin Park: Diesen Song werden sie nicht mehr live spielen

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Für Fans von Linkin Park gibt es am Freitag (05.06.) eine spannende Nebenattraktion bei Rock am Ring. Die Band, die ihr 25-jähriges Nürburgring-Jubiläum feiert, bringt ihr eigenes Museum mit. Es bietet einen exklusiven Einblick in die Geschichte der Gruppe, die mit Alben wie „Hybrid Theory“ und „Meteora“ sowie Songs wie „In The End“ oder „Numb“ die Alternative-Rock- und Nu-Metal-Ära maßgeblich geprägt hat.

Exklusive Bilder: Was es im Linkin-Park-Museum zu sehen gibt

ROLLING STONE hatte Gelegenheit, das Linkin-Park-Museum in der Mercedes-AMG Lounge vorab zu besuchen. Ausgestellt sind beispielsweise Gitarren, die auf Tour und in den Musikvideos gespielt wurden.

Auch dabei: der erste Keyboard Controller von Mike Shinoda. „Er war das Centerpiece meines Computer-Setups, als ich mir das Schreiben und Produzieren beigebracht habe“, erfährt man zu dem ausgestellten Stück. Auch die Songs von „Hybrid Theory“, inklusive der Songs „Crawling“ und „In the End“ entstanden damit.

Darüber hinaus ist eine Vinyl mit Samples für das Live-Scratching von Joe Hahn ausgestellt – ebenso sein Camcorder, mit dem „Frat Party at the Pankake Festival“ gefilmt wurde. Der Film zeigt die Band auch hinter den Kulissen zu Beginn ihrer Karriere.

Besonders ist zudem, dass die Band zwei Mikrofone mitgebracht hat, die von Shinoda und seinem damaligen Bandkollegen Chester Bennington von 2010 und bis 2017 genutzt wurden.

Als besonderes Extra gibt es auch exklusiven Racing-Merchandise, das ausschließlich im Linkin-Park-Museum bei Rock am Ring erhältlich ist.

Nach der Rückkehr von Linkin Park auf die großen Bühnen dürfte das Museum für viele ein emotionaler Zwischenstopp vor dem Headliner-Set sein. Das gilt besonders für jene Fans, die mit der Band aufgewachsen sind und nun am Nürburgring erleben können, wie die Bandgeschichte in neuer Besetzung mit Sängerin Emily Armstrong weitergeschrieben wird.

Wie kommt man rein?

Zunächst einmal die schlechte Nachricht: Als Festivalbesucher einfach so reinzuspazieren und sich umzuschauen, ist leider nicht möglich. Das Museum ist ausschließlich Mitgliedern des offiziellen Linkin-Park-Fanclubs „Linkin Park Underground“ (kurz LPU) vorbehalten. Insgesamt 1000 zahlende LPU-Members wurden ausgelost und wurden bereits über ihren individuellen Timeslot für das Museum informiert.

Jetzt kommt das Aber: Eine Anmeldung für den Fanclub ist am Freitag auch noch kurzfristig auf dem Festivalgelände möglich – und nicht zwingend kostenpflichtig. Es reicht also, die kostenfreie Mitgliedschaft zu wählen. Nach den offiziellen Timeslots können noch weitere Fans benachrichtigt werden, wie der Betreiber des Museums ROLLING STONE mitteilte. Es lohnt sich also, ab und zu seine E-Mails zu checken, um mit etwas Glück noch auf die Warteliste zu rutschen.

Für Rock-am-Ring-Besucher gab es im Vorfeld spontan eine weitere Möglichkeit, Zutritt zu bekommen: Die Band stellte 15 x 2 Tickets zur Verfügung, damit auch einige Festivalgänger ohne Fanclub-Mitgliedschaft das Museum erleben können.

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Linkin Park bei Rock am Ring

Rock am Ring findet vom 05. bis 07. Juni 2026 am Nürburgring statt. Linkin Park stehen am Freitag (05. Juni) auf dem Plan. Ihr Auftritt ist für 22:55 Uhr angesetzt. Das Festival ist ausverkauft, rund 90.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Wer zu Hause bleiben musste, kann viele der Konzerte aber im Livestream mitverfolgen. Bei Rock im Park spielen Linkin Park am Sonntagabend (07. Juni).

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