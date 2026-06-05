Rock am Ring und Rock im Park 2027: Blink-182 als Headliner bestätigt

Rise Against im Interview: „Bei meinem ersten Mal bei Rock am Ring war ich überwältigt“

Rock am Ring & Rock im Park 2026: Line-up mit Tom Morello, Finch, Bush, The Pretty Reckless komplett

Rock am Ring 2026 hat gerade erst Fahrt aufgenommen, da schauen wir schon auf das nächste Jahr: Am Freitagabend (5. Juni) wurde der erste Headliner für Rock am Ring 2027 bestätigt. Die Festivalgänger können sich zum ersten Mal auf Blink-182 freuen.

Die Ankündigung erfolgte gegen 22.30 Uhr über die Festival-Displays und war kurze Zeit später auch auf den Social-Accounts von Rock am Ring und Rock im Park zu entdecken. Das Besondere: Wie in der Ankündigung zu hören war, ist es dem Festival nach vielen Anrufen und E-Mails erstmals gelungen, die Band zu einem Auftritt bei den Zwillingsfestivals zu bewegen. Dementsprechend war die Freude im Infield riesig.

Rock am Ring 2026: Spektakuläres Line-up

Damit setzen die Veranstalter früh ein erstes Ausrufezeichen für die kommende Ausgabe am Nürburgring. Für viele Fans dürfte die Nachricht neben dem anschließenden Auftritt von Linkin Park ein zusätzlicher Höhepunkt gewesen sein.

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Die aktuelle Ausgabe von Rock am Ring findet vom 5. bis 7. Juni 2026 am Nürburgring statt und ist ausverkauft. Rund 90.000 Besucherinnen und Besucher feiern in der Eifel. Am Freitagabend standen unter anderem Linkin Park, Limp Bizkit und Papa Roach auf dem Programm.



Blink-182 gehört zu den Acts, die mit ihren Shows regelmäßig große Festivalbühnen füllen und zu den meistgewünschten Bands in der Rock-am-Ring-Community gehören. Der Auftritt am Nürburgring dürfte auf dem Campingplatz daher für besonders viel Gesprächsstoff sorgen.

Weitere Bands für Rock am Ring 2027 wurden zunächst nicht genannt. Informationen zum Vorverkauf gibt es aber bereits. Traditionell startet der Verkauf kurz nach Ende des Festivals – am 09. Juni 2026 um 12 Uhr.

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